NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Vinícius Junior, a responderle a la justicia brasileña: todo por su fiesta de cumpleaños

Vinícius Junior, a responderle a la justicia brasileña: todo por su fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, celebró por todo lo alto su cumpleaños 25 el pasado mes de julio, pero esa fiesta le traería malas consecuencias. ¡Descubra todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, en el ojo del huracán por su fiesta de cumpleaños
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, en el ojo del huracán por su fiesta de cumpleaños
Foto: AFP

