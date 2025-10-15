Marruecos vs. Francia; hora y dónde ver por TV EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Sub-20

Marruecos y Francia disputan este miércoles en la ciudad chilena de Valparaíso la semifinal del Mundial Sub-20, en un partido que reedita la semifinal del Mundial absoluto de Catar 2022, pero al que, a diferencia de aquel, los magrebíes llegan con la vitola de favoritos por el juego desplegado.

Los de Mohamed Ouahbi llegan igualmente confiados tras haber atravesado un camino minado con una facilidad y contundencia inesperada: en la senda han derrotado a selecciones del calado de España y Brasil, para alzarse con el liderato del llamado 'grupo de la muerte', o de Estados Unidos, que afrontó el choque de cuartos como favorito al título.

Sólo perdieron con México, que se jugaba el pase a octavos con unos africanos ya clasificados, y convirtieron en casi trámite el cruce en esa misma fase con Corea del Sur, a la que derrotaron con suficiencia.



Todo de la mano de tres jugadores que han deslumbrado en el torneo: los extremos del Watford, Othamne Maamma, y del Dunkerke, Gessime Yassime, ambos con un gol y tres asistencias, y el delantero Yassir Zabiri, del portugués FC Famalicao, que con tres goles todavía aspira a la Bota de Oro del Mundial.

Pero también a que es un equipo recio, ordenado, fuerte en defensa, muy difícil de traspasar en el medio del campo, con una presión asfixiante y un índice de tiempo de recuperación de la pelota muy bajo, y una velocidad endiablada en ataque, donde también ha mostrado gran rentabilidad: genera poco, pero de manera efectiva.

Jugadores de la Selección de Francia Sub-20 celebrando su paso a semifinales Foto: AFP

"Saben muy bien que no están solos. Cuentan con el apoyo y el aliento de toda una nación, de un rey, y eso les da alas. Si dios quiere, seguiremos adelante. No nos detendremos aquí", aseguró previo al partido el seleccionador marroquí, quien cuenta con la baja del lateral Ali Maamar por sanción.

Al otro lado estará una Francia que se ha mostrado como un equipo menor, sin grandes cualidades ni individuales ni colectivas, y al que ha salvado sólo la mala fortuna de Japón en octavos de final.

Los nipones, que hasta esa instancia eran una de las mejores selecciones del torneo, barrieron a 'les bleus' durante los 120 minutos que duró el partido, pero fallaron todas las ocasiones que generaron, que fueron numerosas y de todo tipo.

Y se volvieron entre lágrimas a casa a causa de un desafortunado penalti, por una mano dudosa, cuando la prórroga ya había expirado y se esperaba que el árbitro hiciera sonar su silbato.

Tampoco tuvo una buena fase de grupos, donde cayó con contundencia frente a Estados Unidos (3-0) y ganó a la cenicienta, Nueva Caledonia, y Sudáfrica.

El partido de cuartos, ante la floja Noruega, le permite llegar a la semifinal como el tapado y con un plus de confianza frente a un rival al que le puede pesar la euforia.

"A menudo les digo a mis jugadores y al cuerpo técnico: disfrutadlo. No todos los días se juega un Mundial. No todos los días se llega a semifinales. Así que aprovechad al máximo todo lo que se os presente", explicó Bernard Diomède, seleccionador de Francia, tras la práctica del lunes.

Acción de juego del partido entre Marruecos y Estados Unidos por los cuartos de final del Mundial Sub-20 AFP

"Ahora nos enfrentaremos a Marruecos. Tengo muchos amigos marroquíes. Conozco bien a Walid Regragui, está haciendo un trabajo extraordinario con Marruecos (absoluta). Antes de la competición, el seleccionador sub-20 de Marruecos y yo intercambiamos vídeos sobre nuestros futuros rivales. Ahora nos vamos a enfrentar y, durante el partido, seremos adversarios", agregó.

Francia confía en el olfato del extremo del Mónaco Lucas Michal, que también pelea por la Bota de Oro, con sus cuatro tantos y ha sido decisivo en los últimos partidos.



Marruecos vs Francia; hora y dónde ver por TV EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Sub-20

El encuentro entre la Selección de Marruecos y la Selección de Francia por las semifinales del Mundial Sub-20 iniciará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá verse por la pantalla de DSports y DGO. De igual manera, podrán enterarse de las acciones más destacadas del juego en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.