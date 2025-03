Washington Aguerre, arquero uruguayo del Medellín, y su adaptación al fútbol colombiano

Independiente Medellín inició con pie derecho la Liga BetPlay 2025-I y sumó varios refuerzos para este primer semestre del año, como lo es el guardameta uruguayo, Washington Aguerre.

El conjunto 'poderoso' está haciendo una gran campaña en el inicio de la Liga, bajo el mando del director técnico, Alejandro Restrepo. De hecho, su más reciente victoria fue como local, derrotando por la mínima diferencia (1-0) al Deportivo Pasto, que los deja parcialmente como líderes del campeonato.

Washington Aguerre ha sido uno de los jugadores más destacados en la plantilla de Independiente Medellín y fue el invitado en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', donde dio detalles de cómo ha sido su adaptación al fútbol colombiano.

¿Cómo ve el presente de Independiente Medellín?

"Venimos bien, venimos sumando de visitante también y eso es algo muy importante. Trato de ayudar a mis compañeros, aprovechando mi altura, salgo a buscar las pelotas en jugadas de balón parado y cortar así las jugadas".

¿Cuál es su arquero como referencia?

"Hoy en la actualidad me quedo con (Fernando) Muslera, mucho de nosotros lo miramos a él, y es una figura muy importante en el arco de Uruguay. Es un arquero muy seguro; por algo, lleva tantos años en Europa y es un referente del fútbol uruguayo".

Washington Aguerre, arquero de Medellín. Medellín.

¿Ha entablado conversaciones telefónicas con alguno de sus compatriotas que también juegan en Colombia?

"No, por ahora no, sé que hay seis o siete uruguayos acá, eso habla muy bien de los jugadores uruguayos que compiten acá en la Liga de Colombia, no he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos, pero cuando nos enfrentemos, no dudaré en intercambiar camisetas y tener una charla con cada uno de ellos".

¿Cómo ha visto el fútbol colombiano desde su llegada?



"Sin duda acá en Colombia por la altura el balón, va mucho más rápido, y trato aprender de eso, siempre trato de aportar a mi equipo y creo que mi adaptación en Colombia ha sido rápida, sigo aprendiendo de mis compañeros y entrenadores".

Al joven arquero uruguayo, desde su llegada al país, solo le han encajado un gol en seis compromisos que ha sido titular. Dicho tanto fue en la fecha 4 de la Liga BetPlay frente a Unión Magdalena y hasta hoy en día, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo, no conoce la derrota en el campeonato.