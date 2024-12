West Ham y un gran gesto con Michail Antonio, tras su grave accidente automovilístico

El West Ham United se plantea realizar una extensión del contrato de Michail Antonio , después de que el jugador jamaicano, nacionalizado británico, se rompiera la pierna en una accidente de coche el pasado sábado 7 de diciembre.

Antonio, de 34 años de edad, termina contrato en verano con los 'Hammers', pero el club, según el reconocido diario británico 'The Times', estaría dispuesto a renovarle una vez se recupere de una lesión que puede tenerle hasta un año fuera de los terrenos de juego y del cual le será difícil volver a la normalidad.

El delantero, que ha anotado 83 goles en 323 partidos con el West Ham, viviría una situación similar a la del italiano Angelo Ogbonna, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en noviembre de 2021 y fue renovado por el club inglés en busca de apoyarlo en su difícil momento.

El West Ham no tiene un seguro que le proteja ante estas situaciones y continuará haciéndose cargo de las 90.000 libras semanales que cobra Antonio, mostrando una vez más su apoyo a sus jugadores.

Michail Antonio, jugador del Westa Ham United. Harriet Lander/Getty Images

El jugador se estrelló mientras conducía su Ferrari en las afueras de Londres y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital, según información que entregaron reconocidos diarios británicos como 'The Sun' y The Mirror'. Como gesto de gratitud, el West Ham subastará varios objetos para cubrir los gastos médicos y de transporte del futbolista. Este gesto ha sido rápidamente alabado en redes sociales por cientos de hinchas, no solo del propio club, sino del fútbol en general.

Sus compañeros le hicieron un homenaje al saltar al campo con camisetas con su nombre en la victoria por 2-1 contra el Wolverhampton Wanderers del pasado lunes 9 de diciembre. Además, Jarred Bowen celebró su gol, el que selló la victoria, mostrando una camiseta con su nombre y el número nueve al público del London Stadium.