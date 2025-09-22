Partidos EN VIVO HOY 22 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes 22 de septiembre hay buenos compromisos en el fútbol de Europa, así es el caso en Portugal donde juega el Sporting Lisboa y que tiene en sus filas al delantero samario Luis Javier Suárez. Además, en Turquía entra en acción el Galatasaray con el defensor caucano, Dávinson Sánchez.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 22 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Eintracht Frankfurt femenino vs. RB Leipzig Femenino
|11:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Galatasaray vs. Konyaspor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Napoli vs. Pisa Sporting Club
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Millwall vs. Watford
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Sporting CP vs. Moreirense
|2:15 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Real Santander vs. Atlético FC
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Estudiantes La Plata vs. Defensa y Justicia
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Boca Juniors Cali vs. Tigres FC
|5:15 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Belgrano vs. Newell´s Old Boys
|7:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Internacional FC Palmira vs. Huila
|7:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada