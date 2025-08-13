Ya hay fecha para la presentación de Franco Mastantuono, la nueva 'joya' del Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono será presentado este jueves 14 de agosto a las 6:00 a.m. (hora de Colombia) como nuevo jugador del Real Madrid, en el día en el que cumple la mayoría de edad y, por lo tanto, puede incorporarse a la dinámica del conjunto blanco.

El Real Madrid informó en sus medios oficiales de que el presidente del club, Florentino Pérez, recibirá al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula a la entidad para las próximas seis temporadas, tras lo cual Mastantuono atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.

El argentino llegó a Madrid el 2 de agosto para dar los primeros pasos en su nueva aventura, aunque no será hasta este jueves cuando puede ejercer de pleno derecho como jugador del Real Madrid, ya que la normativa FIFA señala que los extracomunitarios han de tener 18 años para formar parte del equipo europeo.

Un traspaso que se hizo oficial el pasado 13 de junio, hace dos meses, después de que el Real Madrid acordase pagar al River Plate 45 millones de euros, ejecutando la cláusula de rescisión del futbolista, una cifra a la que se sumarán 18,2 millones de euros por cuestiones impositivas y que la convirtieron en la operación más cara de la historia del fútbol argentino.

Tras esto, Mastantuono disputó el Mundial de Clubes con River Plate y sus siguientes encuentros ya serán con la camiseta del Real Madrid. El primero en el que podría participar, el próximo martes 19 en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a Osasuna en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

Real Madrid AFP

Se agotan las entradas para ver al equipo 'merengue'

Las entradas para el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) entre el Oviedo y el Real Madrid quedaron agotadas este miércoles, un día después de su puesta a la venta.

Ahora mismo, las entradas disponibles para dicho partido serán las que los abonados del Real Oviedo liberen en los próximos días, ya que cuentan con la opción de ceder su asiento y que el 50 por ciento de la venta de dicha entrada repercuta en un descuento del abono de la próxima temporada.

El Real Oviedo-Real Madrid se disputará el domingo 24 de agosto a las 21.30 horas y supondrá el regreso del club 'merengue' a la capital del Principado 23 años después de su último enfrentamiento oficial, que data de noviembre de 2002 en un encuentro correspondiente a la Copa del Rey.