Kevin Castaño, uno de “los borrados de River Plate”; los millones que pagaron, en riesgo

En River Plate se confirmó la salida de Juan Fernando Quintero, y en el plantel actualmente quedan dos colombianos, Rafael Santos Borré que regresó luego de su paso por el Internacional de Porto Alegre, y Kevin Castaño, quien podría tener sus días contados en el equipo de la 'banda cruzada'.

De hecho, este lunes en el diario 'Olé' de Argentina detallaron la situación de los jugadores que tienen ofertas para salir o que podría cambiar su situación en los próximos días o semanas, con el mediocampista antioqueño entre los involucrados.

"¿Cómo es la situación de cada uno de los borrados de River? Ofertas y los que están cerca de salir", tituló el citado medio esta nota publicada en las últimas horas.

Sobre el colombiano Kevin Castaño detallaron que "lógicamente, en River ya saben que no podrán recuperar la totalidad de lo 16 millones de dólares brutos que pusieron para comprárselo a principios del año pasado al Krasnodar (€12.860.000 netos)" dejando claro que ese dineral pagado al cuadro ruso luego de un pedido de Marcelo Gallardo, técnico en ese momento, no podrán pedirlo, especialmente porque no ha podido brillar, y ha estado hasta borrado de la mayoría de convocatorias desde la llegada de Eduardo 'Chacho' Coudet.



Kevin Castaño Foto: River Plate.

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Así el panorama, en Argentina mencionan que con el antioqueño hay es "más sondeos que ofertas firmes, que se espera que lleguen próximamente", especialmente porque no creen que entre de un momento a otro en los planes del actual entrenador, quien tampoco iba a tener en cuenta a Juan Fernando Quintero, quien decidió rescindir su contrato y buscar un nuevo aire en su carrera, tras el Mundial 2026.

Mientras tanto, Kevin Castaño se entrena aún en Colombia y no se ha unido a la temporada de River Plate, que ya comenzó con la derrota 0-1 el pasado sábado con Barracas Central, por lo que los rumores de su salida siguen aumentando, y esperan una oferta en las oficinas directivas del club argentino.