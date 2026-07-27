A Álvaro Montero le salió defensor, fue arquero y es ídolo de Boca; “nadie desconoce su capacidad”

Luego de la derrota 3-0 de Boca Juniors a manos de Riestra, las críticas no han faltado para los jugadores del 'xeneizes' y uno de los más apuntados ha sido el arquero colombiano Álvaro Montero, a quien le han puntualizado algunos errores en las tres anotaciones.

Sin embargo, en medio de los señalamientos para el arquero de nuestro país, apareció un respaldo importante de un ídolo del cuadro argentino, y de paso que también fue guardameta y es colombiano: Óscar Córdoba.

En una charla con 'La 12 tuitera', el otrora golero vallecaucano aseguró de entrada que "a Montero hay que mirarlo de dos maneras, y es que ya lleva un tiempo atajando en Argentina, nadie desconoce de su capacidad, ahora lo evaluaremos en un arco muy grande, pero la responsabilidad es otra. El arquero de Boca siempre estará en el ojo del huracán y cada actuación estará vista con lupa y más con detalles".

Seguido a eso, y dándole otro espaldarazo, aseguró que "para mí no es un secreto que va a responder, una mala tarde, una mala noche, pero es tu responsabilidad, siempre el arquero lo tendrá, aunque algo pudo evitar".



Álvaro Montero, arquero colombiano que milita en Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

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Y a pesar de que lo respaldó, Óscar Córdoba no dudó también en analizar lo que fueron las tres anotaciones que le marcaron a Boca Juniors y especialmente al arquero Álvaro Montero. "El primer gol la bola pasa al segundo sector y todos se quedan viendo la trayectoria, eso es llamar al central o volante que cierre, y después la decisión de cortar la bola abajo fue una mala decisión".

Sobre el segundo tanto aseguró que fue "idéntico y si ustedes analizan misma maniobra, doble jugada y lamentablemente no alcanza a detenerla. Un arquero de este tipo de categoría, debe hacer la atajada del partido para sostener al equipo".

Álvaro Montero con Boca Juniors Boca Juniors

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Para terminar, sobre el tercer gol de Riestra contra Boca Juniors, lo tildó de "increíble", especialmente porque para Córdoba "que un jugador parta de su zona defensiva, recorra 70 metros y aún así tenga la capacidad de que te tire un globo, pues puedes medir 3 metros, si estás adelantado, la pelota te pasa por encima, siento que con el deseo de hacer algo más, adelanta sus pasos, confía en su estatura y luego cuando manda el manotazo no encuentra pelota".