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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador del Bayern Múnich le da su lugar a Luis Díaz; “podría ser suplente de él”

Jugador del Bayern Múnich le da su lugar a Luis Díaz; “podría ser suplente de él”

En medio de la búsqueda de alternativas para tener un futbolista en la misma posición de Luis Díaz en el Bayern, un alemán, que regresa al equipo, dijo estar listo para asumir ese rol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Getty Imágenes

A pocas semanas del inicio de la temporada del Bayern Múnich y con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, uno de los temas a resolver para el técnico Vincent Kompany es la de un futbolista que pueda competirle o darle un descanso al colombiano por la banda izquierda, ya que la campaña pasada el guajiro tuvo que exigirse de más en esa posición.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz mostraría “interés” en oferta millonaria de Arabia Saudita; Bayern Múnich, atento

En medio de eso se dio el regreso del alemán Arijon Ibrahimovic, quien estuvo en préstamos en el Heidenheim, también en la Bundesliga, y tras un rodaje y con apenas 20 años, puede ser esa carta que le faltaba al entrenador de los bávaros.

A Luis Díaz le respetan su puesto de titular en Bayern Múnich

De entrada, Ibrahimovic, que no tiene ninguna relación con el sueco Zlatan, se mostró emocionado por tener la chance de estar esta temporada en el equipo. "Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de jugar en el club más grande del mundo. Definitivamente quiero aprovechar al máximo esta oportunidad y estoy increíblemente feliz. Ahora pretendo darlo todo en cada sesión de entrenamiento".

Luego de eso no dudó en referirse al rol que puede desempeñar en el equipo, y ahí es cuando nombró a 'Lucho', ya que juegan en el mismo sector. "Podría ser el suplente de Luis Díaz en el ala izquierda", resaltó, para luego mencionar que "puedo aprender mucho de él, especialmente en lo que respecta a su juego uno contra uno y su intensidad".

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Eso sí, en medio de su prudencia y su respeto por el atacante colombiano, no ocultó sus ganas de tener protagonismo en el Bayern Múnich, puntualizando que "quiero tener tanto tiempo de juego como sea posible. Necesito demostrarme aquí; con suerte tendré mi oportunidad y la aprovecharé al máximo".

Lo cierto es que en medio de estos regresos y que potencian el plantel de los bávaros, en las últimas horas ha tomado fuerza los rumores del interés del Al Hilal, de Arabia Saudita, en Luis Díaz, por lo que una millonaria oferta de compra y un sueldo astronómico sería algo que podría aparecer en las toldas del elenco de Baveria y en la del círculo del futbolista nacido en Barrancas.

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