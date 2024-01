Conductor del MIO agredió a una pasajera que lo increpó y fue captado en video

En Cali, un conductor del MIO, sistema de transporte de la ciudad, agredió física y verbalmente a una pasajera que lo increpó por no realizar una parada. El hecho quedó registrado en video.



Este hecho ocurrió a bordo de un bus que cubría la ruta P21B en el barrio El Ingenio, sur de la capital del Valle del Cauca. En una parte del trayecto, al parecer, el conductor no realizó la parada correspondiente, situación por la cual la mujer, celular en mano, lo increpó.

“No me estés filmando, pe#$%”, le dice el conductor a la mujer e inmediatamente después le lanzó un golpe con el que intentó tirarle el celular.

“Mira a este mal"#$%&/”, respondió la pasajera que no dejó de grabar en ningún momento.



La actitud agresiva del sujeto contra la mujer despertó la indignación de los pasajeros. Incluso, uno de ellos le lanzó una patada. “Dejá de ser tan atrevido, hijuep#$%, es una mujer, gonorr#$%. Qué te pasa, vos sos un atrevido, hermano”, dijo el otro pasajero.

Minutos después, el conductor le tiró al piso el celular al pasajero que defendió a la mujer y allí ocurrió un intercambio de golpes. Entre los gritos de los demás ocupantes del bus, ambos sujetos se invitaron a pelear.

La mujer, que interpondrá acciones legales contra el conductor, pidió en medio del incidente que este fuera suspendido de su cargo.

Metrocali, ente gestor del MIO, aseguró que rechaza este tipo de comportamientos y pidió excusas a la pasajera: “Tras conocer la situación, desde el Centro de Control de la Operación se procedió inmediatamente a detener el vehículo y a sacar al conductor de la ruta. Esta es una conducta enmarcada en violencia basada en género que transgrede en forma grave el manual de operación del MIO, que establece como sanción la cancelación del certificado de idoneidad, lo que le impide al conductor que se le aplique volver a conducir cualquier vehículo del Masivo Integrado de Occidente, MIO”.