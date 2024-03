Cuando se trata de expresiones de afecto en público, tomar de la mano puede parecer un gesto universal de conexión y cariño. Sin embargo, no todas las parejas se sienten cómodas con esta muestra de intimidad ante los ojos de otros.

Según expertos en lenguaje corporal y relaciones, la ausencia de este contacto no necesariamente indica una falta de amor o cercanía.



¿Qué significa que su pareja no lo toma de la mano?

¿Si su pareja no lo toma de la mano es porque no hay amor? - Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay

Darren Stanton, especialista en lenguaje corporal, señala que factores culturales o tradiciones pueden influir en cómo las parejas se comportan en público. Por ejemplo, en la realeza británica es común que no se tomen de la mano por protocolo, pero esto no significa que no haya afecto entre ellos. En su lugar, pueden compartir miradas profundas o pequeños toques que transmiten seguridad y apoyo mutuo.

Además, la forma en que cada persona ha sido criada y el afecto que recibió durante las primeras etapas de su vida pueden determinar su comodidad con el contacto físico en público. Por ello, es crucial la comunicación asertiva entre las partes para entender las necesidades y límites de cada uno.

Gary Chapman, otro experto, recalcó que las personas tienen diferentes maneras de expresar y experimentar el amor. Algunos valoran las palabras de afirmación, otros el tiempo de calidad, los regalos significativos, los actos de servicio o el contacto físico.

Para aquellos cuyo lenguaje principal no es el contacto físico, no tomar de la mano en público no disminuye la fuerza de su vínculo emocional.