Leah Smith, estrella de TikTok, falleció a los 22 años: padecía un raro tipo de cáncer

La estrella de TikTok Leah Smith, reconocida en redes sociales por documentar su lucha contra un raro tipo de cáncer, falleció en la madrugada del 11 de marzo de 2023. La joven tenía solo 22 años.



Leah Smith, nacida el 22 de julio de 2001 en Woolton, Inglaterra, tenía sarcoma de Ewing, un extraño tipo de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de ellos. Este padecimiento puede producir dolor en los huesos, cansancio, fiebre y pérdida repentina de peso.

La joven, que llevaba poco más de 4 años luchando contra la enfermedad, contaba su proceso médico por medio de sus redes sociales y agradecía a sus seguidores por acompañarla.

De acuerdo con la Mayo Clinic, aunque este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, es común en niños y adolescentes. De momento no se tiene claro qué causa el sarcoma de Ewing, sin embargo se han logrado avances importantes en tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen.

"Solo espero poder seguir viviendo como soy. Estaría agradecida por 5 años más de vida, cualquier cosa. No estoy lista para irme tan pronto", escribió Leah Smith en una de sus publicaciones de Instagram de 2023.

La muerte de Leah Smith fue confirmada por Andrew, su novio, a través de redes sociales.

La inglesa logró conectar con muchas personas por medio de sus plataformas, en las cuales tenía más de medio millón de seguidores. Constantemente les actualizaba su estado de salud, por lo cual, muchos lamentaron su muerte.

"Mi corazón está realmente roto. Leah, gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por ser siempre tan solidaria y ser tan inspiradora, no solo conmigo misma, sino con todas las personas que bendeciste al estar presente en sus vidas, incluyendo la mía. Si algo me has enseñado, me has enseñado a valorar lo que tengo en la vida, las pequeñas cosas son tan importantes", comentó una de sus seguidoras en redes sociales.

La familia de Leah Smith admitió sentirse abrumados por la cantidad de amor y apoyo que han recibido de los seguidores de la joven. "A pesar de todo el dolor y sufrimiento, este no es un adiós, solo es unas buenas noches. Descansa pacíficamente en ese hermoso campo de girasoles y te veré de nuevo algún día", relató una publicación en el perfil de TikTok de Leah Smith, el cual será utilizado para honrar su memoria.