Ordenan capturar a estadounidense acusado de abusar de la modelo Gabriela Marbella

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó este viernes 4 de octubre que se emitió orden de captura contra el ciudadano estadounidense señalado de abusar de la modelo Gabriela Marbella en Copacabana, Antioquia.

#LOÚLTIMO | Alcalde de Medellín confirma que se emitió orden de captura contra el extranjero señalado de abusar de la modelo Gabriela Marbella.



El ciudadano estadounidense con orden de captura de Interpol es Jesse Stream, quien habrían citado a la modelo, por medio de engaños, para trabajar en la producción de videos musicales y abusar de ella.

Al ciudadano estadounidense se le acusa del delito de acceso carnal violento y con la orden de captura de la Interpol podrá ser detenido en cualquier país que tenga convenio con la entidad.

Gabriela Marbella cuenta cómo estadounidense la abusó

La joven modelo contó en Noticias Caracol en vivo cómo fue que el ciudadano estadounidense la habría abusado y la manera en la que logró escapar.

"Me hizo promesas de colaboración en un nuevo videoclip y me aseguró que sería una experiencia positiva. Lamentablemente, caí en su trampa", narró la joven.

La mujer denunció que el extranjero ingresó a su habitación en estado de sustancias psicoactivas: "Estaba profundamente afectada por el estado en el que me encontraba. Intenté gritar, pero la música a alto volumen en el exterior ahogó mis gritos".

Además, Gabriela Marbella sostuvo que el sujeto señalado de abusar de ella estaba dispuesto a acabar con mi vida".

La joven agregó que "entendí que no podría salir a la fuerza, así que decidí actuar de manera estratégica. Fui capaz de engañarlo y hacerle creer que estaba tranquila para encontrar una oportunidad de escapar".

Luego de un enfrentamiento, en donde logró liberarse de las garras de su abusador, Gabriela consiguió escapar del lugar en donde se encontraban y buscar ayuda.

Gabriela denunció el caso ante las autoridades y Medicina Legal confirmó que no solo sufrió de abuso, sino que también fue víctima de múltiples traumas y golpes.

"Lo primero que hice fue buscar ayuda en una red de apoyo. Mis allegados estaban aterrados, y yo también estaba en un estado de terror psicológico. Me sentía completamente vulnerable", explicó.

Por último, la joven modelo manifestó que se llenó de valor para contar su caso: "Quiero que mi historia sirva de ejemplo para que otras mujeres no tengan miedo de hablar. No deberían sufrir en silencio". Puntualizó que "no voy a permitir que esto quede impune. Quiero justicia y que se escuche mi voz"

