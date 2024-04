¿Qué pena pagaría el padrastro acusado de golpear brutalmente a niño de 3 años en Itagüí?

En Itagüí, Antioquia, hay rabia, dolor e indignación por cuenta de la brutal agresión a un pequeño de tres años. El menor fue golpeado, al parecer por su padrastro, luego de que el niño se orinó en la cama.

Aunque los golpes que recibió el menor no le causaron daños cerebrales ni problemas irreparables, la víctima acabó con hematomas en el rostro. Al pequeño le dieron 25 días de incapacidad y actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica León Xlll de Medellín.

Por su parte, al padrastro del menor lo capturaron las autoridades de Itagüí y fue enviado a la cárcel. "Logramos la captura de la persona quien, presuntamente, agredió al niño de tres años en nuestra ciudad. Fue capturado en tiempo récord, en una articulación perfecta entre diferentes dependencias, para que este atroz hecho que generó indignación a nivel nacional no quede impune", informó Diego Torres, alcalde del municipio.

¿Qué pena podría pagar el padrastro del niño de 3 años?

El presunto agresor deberá responder por violencia intrafamiliar agravada. Además, tiene antecedentes por porte de estupefacientes. La pena a pagar por el primer delito está estipulada en el artículo 229 del Código Penal.

"El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años", indica el artículo.

No obstante, si este delito se comete contra una mujer, un menor de edad, una persona en condición de discapacidad o un mayor de 60 años, la pena podría aumentar a 14 años de cárcel.

Para colmo, el señalado agresor le aseguró a las autoridades que el responsable de la golpiza al pequeño de 3 años era el hermanito de la víctima, de 6 años.

“Suegra, es que vea, el niño lo cogió de las orejas, le dio contra la pared y yo le dije ‘no, no, no, váyase con el niño para la clínica porque está muy inflamado’. El niño me manifiesta que fue este tipo, porque el bebé se orinó en la cama y él se llenó de rabia”, contó la abuela del niño maltratado.

Dicha versión también fue aclarada por los especialistas que lo atendieron. “Dijeron que esos no eran golpes de un niño de 6 años, porque él metió al hermanito de 6 años. Que esos hematomas eran golpes de una persona con fuerza”, agregó la abuela de los menores.