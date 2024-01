Falsos policías atropellados por empresario chino en Bogotá iban tras $150 millones de la víctima

Dos falsos policías son buscados por las autoridades de Bogotá, luego de que ciudadanos grabaron cómo asaltaron a un empresario chino en Chicó Norte, en la carrera 19 con calle 91, que se movilizaba con $150 millones que había recibido horas antes.



La víctima detuvo su camioneta blindada cuando los supuestos agentes le pidieron orillarse. Así lo reveló el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía de Bogotá, quien dijo que el ciudadano “es abordado por unos sujetos. Al parecer tenían prendas de uso privativo de la Policía Nacional y de otra entidad del Estado. Es por eso que esta persona para cuando le hacen las señales esos sujetos. Y es ahí cuando tratan de hurtar un dinero que traía el señor”.

El extranjero se dio cuenta de que eran falsos policías cuando presuntamente lo despojaron de la gruesa suma de dinero.

El hombre tomó la decisión de arrollar a los dos delincuentes y los arrastró unos 26 metros.

Uno de los falsos policías se levantó y le disparó al empresario varias veces por el lado del copiloto. El otro delincuente corrió y recogió objetos que estaban en el piso, que al parecer eran bolsas con dinero. Después se subió a una motocicleta particular que lo estaba esperando y huyó del lugar.



El coronel Quintero indicó que la motocicleta en la que se movilizaban los falsos policías, y que quedó tirada en la calle tras ser embestida por la camioneta, “al verificar las placas son adulteradas, le figuran a una motocicleta señoritera, no es de la institución. Así mismo, unas siglas, las cuales también se verificó y también están adulteradas, no son de la Policía Nacional. Esa motocicleta, ya se verificó, no pertenece a la institución, y obviamente lo que logramos determinar es que esos sujetos obviamente se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional para cometer ese delito”.

Jaime López, residente de Chicó Norte, expresó que “es preocupante que hoy en día en Bogotá se nos esté presentando estas cosas, donde este sector ha sido muy seguro”.

Alfredo Bravo, otro habitante de la zona, dijo que “la situación de seguridad se ha visto deteriorada en el últimos año y medio. Aquí era muy seguro”.