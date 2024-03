Hijo de Iván René Valenciano es denunciado por golpear a una mujer: "Casi me mata"

Por medio de redes sociales, una mujer denunció haber sido víctima de violencia física por parte de Iván René Valenciano Jr., hijo del exfutbolista Iván René Valenciano."Yo no duermo, tengo pesadillas, en la cabeza tengo la cara de él donde me maldice y me dice que me va a matar", declaró.



La joven, quien dice ser la novia de Iván René Valenciano Jr., aseguró que durante una salida tuvieron una fuerte discusión que llamó la atención de unos policías, que le terminaron poniendo un comparendo y les pidieron irse a cada uno para sus hogares.

"No me percato en qué momento él se vino atrás de mí. Abro la reja y él se me mete. Me empieza a amedrentar con la pared: 'Hoy te mueres, maldita, por tu culpa los policías me pusieron el comparendo'", relató la víctima, quien aseguró que la golpeó tan fuerte que le generó una herida en la cabeza que debió ser suturada con 5 puntos.

Los vecinos alertaron a las autoridades y fue trasladado al CAI, mientras la amenazaba. "Cuando llegó al CAI Limón uno de los policías me dice: 'Mira, límpiate, lávate, no dejes que él te vea'. Ellos me decían: 'Lo que tú tienes que hacer es arreglar con la mamá ahora que venga (...) para que arregles con plata. Lo mejor es que recibas plata'".

La víctima aseguró que ya hizo el respectivo denuncio en la Fiscalía; sin embargo, pide que se ponga atención a su caso, ya que afirma que Iván René Valenciano Jr. la amenazó de muerte.

"Él me pegó, casi me mata, me abrió la sien. Siento que no me han prestado atención. Por este ojo estoy viendo borroso, se me duerme a veces hasta la mitad de la cara. Él me llama, me acosa, lo tuve que bloquear de todas las redes sociales", recalcó.

Hijo de Iván René Valenciano. Lo que circula. Y las autoridades miren lo que aconsejan. pic.twitter.com/AJqeG880AF — Elizabeth Oquendo (@ElizabethOque10) March 11, 2024

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia