Beba no pudo con Andrea Serna: así paró en seco la presentadora del Desafío XX a la participante

Tensión se vivió durante el capítulo del Desafío XX emitido en la noche del pasado viernes, 26 de abril de 2024. La participante Beba terminó siendo expulsada del reality tras romper varias reglas.



Luego de tener una discusión con una de sus compañeras, la barranquillera se quitó los guantes de box, que hacían parte de un castigo, y no contenta con eso abandonó Playa Baja y se fue a dormir a la casa Alpha.

Minutos antes del desafío a muerte, la presentadora Andrea Serna dialogó con los integrantes del equipo morado, quienes expresaron su inconformidad con lo ocurrido.

Cuando llegó el turno de Beba para hablar, esta tuvo un tono soez no solo con sus compañeros, sino también con la presentadora.



Pese a que Andrea Serna se mantuvo al margen de la actitud de la competidora, decidió intervenir cuando esta expresó que una tendinitis no le permitía competir adecuadamente.

“No, no, no. El equipo médico lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos cuatro equipos. Sumen cuántos participantes han pasado por aquí y han sido tratados por ellos. Entonces, cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir”, señaló Andrea Serna.

Publicidad

Finalmente, Beba abandonó la Ciudad de las cajas. Sin embargo, al romper las reglas, le ocasionó un castigo al equipo Alpha, que deberá seguir en Playa Baja hasta el inicio de la nueva etapa.