Joven murió tras embestida de toro durante corralejas en Sucre: “Mami, deséame suerte”

En medio de las celebraciones de las corralejas en el municipio de Sampués, Sucre, un trágico hecho dejó consternada a la comunidad. José David Polo, conocido como 'el Camarita', perdió la vida después de sufrir múltiples corneadas por parte de un toro.



El incidente tuvo lugar el pasado 1 de enero, cuando José David se encontraba dentro de un encierro de madera. El toro embistió violentamente al joven, ocasionándole graves heridas que lo llevaron a ser trasladado de emergencia al Hospital Universitario de Sincelejo.

A pesar de los esfuerzos de los asistentes para distraer al animal, la agresión fue letal y José David no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el toro. En video quedó registrado el momento en el que el bovino alcanza del joven, frente a decenas de espectadores que entran en pánico, y lo embiste en varias oportunidades hasta dejarlo tendido en el suelo.



LA CORNADA MORTAL

AL 'CAMARITA'.



José David Polo Rivera, 'El Camarita', capotero en las Corralejas de la Costa recibió una herida mortal en las fiestas de Sampués (Sucre). Su madre tuvo que pedir dinero para poder sepultarlo en Momil (Córdoba).

Informativos locales reportan que, en medio de la lamentable noticia, la madre del joven compartió las últimas palabras de su hijo: “Él me dijo 'mami, ya me voy, deséame suerte'. Yo le dije 'Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito'. Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”.

Debido a la falta de recursos de la familia del joven, su mamá tuvo que solicitar ayuda económica mediante redes sociales y solo hasta hace un par de días el cuerpo de José David fue llevado a su pueblo natal, Momil, en Córdoba, donde recibió sepultura en una emotiva ceremonia.