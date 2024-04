Valiente perro que frustró robo en Bogotá sorprendió a su dueño: "Siempre ha sido tranquilo"

El pasado viernes, 20 de abril, se presentó un intento de robo en Bogotá, el cual fue evitado por un valiente perro que atacó al ladrón y salvó a su dueño de ser hurtado. La víctima narró el hecho en Noticias Caracol.

En videos de cámaras de seguridad se ve cuando una pareja caminaba por el norte de Bogotá, un sujeto se les acerca con un arma cortopunzante, los intimida, le quita el celular al hombre y en ese instante el perro se lanza contra el ladrón para defender a su sueño.

“Sintió que algo ocurría. A lo último, ya cuando entregué el celular, él sintió el miedo nuestro, entonces lo que hizo fue atacar y no quería soltarlo, no quería dejar de perseguirlo y yo peleando por su integridad para que no lo fuera a apuñalar e intentando persuadir al ladrón”, narró el dueño del valiente perro, en Noticias Caracol.

Limón es el nombre del perro, que hizo que el ladrón huyera aterrorizado del lugar.

“Lo increpo, me bota el celular a los pies y en una cuestión de tres segundos, (el ladrón) para un carro, como si fuese un Uber, le abre la puerta, se sube y se va”, manifestó la víctima del intento de robo.

El delincuente hirió al perro en el hocico y el animal fue trasladado por sus dueños a una veterinaria, en donde fue atendido.

Los orgullosos dueños de Limón denunciaron que este tipo de hechos ocurren a menudo en el sector.

El dueño del perro dice que “creo que son una banda organizada porque son las mismas motos y carros. Es algo que ya tienen preparado y es una lástima que ahora ni siquiera podamos sacar a nuestros perros a caminar”.

Limón tiene seis años y nunca se había enfrentado a una situación de peligro como esta. Según su dueño, le sorprendió la reacción, pues siempre se ha caracterizado por se un perro tranquilo.

Por ahora, el perro de raza border collie, se recupera de la herida que sufrió en la difícil situación.

