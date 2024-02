Conozca a Chika Toro, la artista colombiana que enamora a los polacos con sus letras y ritmos

Chika Toro es una colombiana radicada en Chequia que puso a bailar y cantar a los jóvenes de Polonia con su música. Esta cantante de reguetón ya lleva 5 años de carrera y ahora quiere llevarle un mensaje importante al mundo a través de su nueva canción llamada Colombia no es Pablo.



Según la artista, esta canción, que mezcla el reguetón con el merengue, pretende demostrar que "Colombia es folclore, arte, biodiversidad, cultura y gastronomía. Colombia no es Pablo".

"Yo vivo en República Checa y mi música suena mucho en Polonia y donde quiera que voy me dicen: ¿de dónde eres? Y cuando digo que soy colombiana me dicen, enseguida, 'Colombia, Pablo Escobar' y para mi es una vergüenza, porque conozco mi país y no merece ser catalogado de esa manera", explica la artista en diálogo con Show Caracol.

Con la canción, esta cantante envía mensajes poderosos: una especie de declaración musical en la que se refleja una identidad nacional que resalta las bondades tanto en cultura como biodiversidad.

"Es una invitación para las personas en el exterior, especialmente para los polacos, a que vengan a visitar a Colombia, que vengan a invertir en Colombia. Colombia es montañas, Colombia es paisaje, Colombia es mujeres bonitas", complementó la artista.



Chika Toro conquista cada día más al pueblo polaco con su inconfundible voz y estilo, los cuales acompañan mensajes importantes que dejan en alto la bandera tricolor. Ahora tiene la esperanza de que su música y mensaje llegue a otros países europeos.

"Aunque ellos no hablen español, tú los ves cuando estamos en el concierto haciendo mímica de la música, definitivamente la música no tiene límites", reconoce la artista colombiana.

Más allá de crear música, Chika Toro quiere también generar conciencia con sus letras, según ella, los artistas "tenemos una responsabilidad muy grande de no solo hacer música por entretenimiento, sino llevar mensajes sociales. Especialmente lo pienso para las generaciones futuras, para cambiar el chip y lograr un impacto a nivel cultural".

Chika Toro realizará su primera gira llamada Gracias Polonia por 7 ciudades de Europa a partir del próximo 20 de abril. Con estos conciertos, la colombiana le dará un agradecimiento, muy a su estilo, al país que le abrió las puertas.