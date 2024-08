Álvaro Velásquez murió con la deuda de hacerle un homenaje a La Sonora Matancera

Álvaro Velásquez fue un gran músico y compositor colombiano, reconocido especialmente por ser el fundador del Combo de las estrellas y la Sonora trópico, entre otras agrupaciones, así como de escribir el tema de El Preso, interpretado por Fruko y sus tesos. Aunque vivió por y para la música, sus últimos dos meses de vida lo alejaron de su gran pasión.

¿De qué murió Álvaro Velásquez?

En el año 2011, algunas alertas en su salud empezaron a ser presentes, pensando que tenía algún problema en sus riñones acudió al médico y le diagnosticaron cáncer de próstata. La noticia, aunque afectó fuertemente su estado de ánimo, logró salir victorioso de esta batalla con un tratamiento agresivo, pero eficaz.

Tras esta situación Velásquez estuvo alejado de la música, pero cuando se sintió totalmente recuperado regresó a la música conformando la agrupación Sonora trópico. Este nuevo reto lo tenía muy ilusionado, pero no sabía que la muerte truncaría sus planes.

Liliana Vallejo, viuda del compositor, señaló que "empezó todo este proyecto de la Sonora trópico que, desafortunadamente, no pudo terminarla. Empezó algo y se la puso toda, músicos muy buenos e interesantes lo acompañaron en este proyecto, pero por cosas de Dios y del destino no se pudo dar".

Los planes que no pudo cumplir

Sumado a eso, tenía planeado un homenaje a La Sonora Matancera en el que estaba muy emocionado. "Él nunca se retiró, la vida lo retiró. Dios no le prestó vida para cumplir sueños que él tenía", señaló su amigo personal Hernán Darío Usquiano y agregó que "yo lo visitaba en su lecho de enfermo y me decía: 'Hernán, yo salgo de esta y le hacemos el tributo a La Sonora Matancera' y la vida no le alcanzó".

Su muerte se produjo el 28 de agosto de 2014, tan solo una semanas después de ser diagnosticado nuevamente con cáncer de pulmón en estado avanzado.