Álvaro Velásquez, compositor de El Preso, luchó contra el cáncer dos veces

A los 69 años y en cuestión de semanas, un cáncer de pulmón se llevó a Álvaro Velásquez, un gran compositor colombiano, recordado por escribir la canción de El Preso, interpretada por Fruko y sus tesos, y ser uno de los fundadores del Combo de las estrellas.

>> Le recomendamos: Álvaro Velásquez, compositor de El Preso, fue amenazado de muerte por esa canción

Luchó contra su padre para hacer música desde muy joven y rápidamente demostró su talento para escribir canciones, encontrando inspiración en sus experiencias y las de sus seres queridos. Precisamente, El Preso nació de la historia de uno de sus amigos, detenido en Canadá.

Además de la música, su otra gran pasión fue el cigarrillo, fumar era su manera de enfrentar las dificultades de la vida y eso que despertaba sus sentidos para componer, pero también fue el camino que lo llevó sin escalas a la muerte.

Publicidad

"Álvaro nunca fue bebedor, fumó cigarrillo, pero su desfogue era la música. Si te sientas a escuchar el catálogo que dejó, fue un catálogo más bien triste. Él en sus obras hablaba mucho de la muerte", recordó su amigo Hernán Darío Usquiano.

El cáncer tocó a su puerta dos veces: la última fue fatal

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre saludable y que constantemente chequeaba su salud. Por eso sorprendió tanto cuando en 2011 el cáncer llegó a su vida.

Publicidad

Álvaro Velásquez empezó a notar alertas a la hora de orinar, motivo por el que fue al médico creyendo que tenía problemas en los riñones. Para su sorpresa, le diagnosticaron cáncer de próstata, pero una detección temprana de la enfermedad y un tratamiento rápido le salvaron la vida.

"Siento que lo achicopaló un poquito, pero de salud seguía bien, era súper activo", expresó Lina María Velásquez, una de sus hijas. Por su parte, Liliana Vallejo, su esposa, señaló que "la verdad, siempre lo aporreó, lo dejó mermado anímicamente, yo lo notaba bajito".

Se alejó de la música por algún tiempo, pero para el año 2013 regresó creando la agrupación Sonora trópico, con la cual planeó presentar un proyecto de 10 canciones que lo tenía muy emocionado. En medio del proceso de preparación de ese proyecto, nuevamente su familia empezó a notar que algo no estaba bien.

>> Le puede interesar: Álvaro Velásquez murió con la deuda de hacerle un homenaje a La Sonora Matancera

Publicidad

Una fuerte tos fue el principal síntoma que preocupó a la familia del compositor, pero él con la intención de disipar las preocupaciones decidió realizar un viaje familiar a Coveñas. Al regresar fue al médico y estos le diagnosticaron cáncer de pulmón en una etapa muy avanzada.

Hernán Darío Usquiano, amigo de Álvaro Velásquez, se vio con él horas antes de este diagnóstico y lo notó muy pálido. Luego de visitar al médico, "él me escribe en el WhatsApp: 'Hernán, la cosa no está fácil, me encontraron agua en el pulmón'".

Publicidad

"El médico me dijo: 'es muy agresivo, yo creo que no hay mucho que hacer' y, efectivamente, porque eso (el diagnóstico) fue a mediados de junio", recordó su esposa. En cuestión de semanas dejó de hablar, no podía caminar ni mover las manos, hasta que finalmente esperó la muerte pacíficamente en su casa en Antioquia hasta el 28 de agosto de 2014.