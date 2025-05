A Cristiano Ronaldo le ofrecen ser ‘jeque’ para que no se vaya; sería jefe de Jhon J. Durán

Cristiano Ronaldo, de 40 años, es la máxima figura de Al Nassr, elenco al que llegó en 2023 y con el que no ha ganado ningún título oficial. De hecho, el descalabro deportivo en la presente temporada lo ha llevado a no definir si seguirá en la institución.

Su vínculo con el equipo de Riad, al que también pertenece el atacante colombiano Jhon Jáder Durán, finalizará prontamente, pero la falta de objetivos grandes para lo que viene lo tendría analizando otras opciones, como la del Al-Hilal, archirrival de su escuadra y con el que podría disputar el Mundial de Clubes a mitad de 2025 en Estados Unidos.

Al Nassr no logró ganar la liga saudí, quedó eliminado en la Champions de Asia, no avanzó para la próxima edición del certamen continental y no tendrá competencia internacional, algo que habría enfurecido al popular ‘CR7‘, según filtró la prensa de Medio Oriente.

El ‘Bicho’, como es conocido, se apartó por 10 días de entrenamientos y partidos sin motivo aparente, por lo que se dijo en suelo musulmán que estaría definiendo su futuro con otra escuadra.

Frente al mar de especulaciones, los mandamases de su club iniciaron la ofensiva para retenerlo con un ofrecimiento económico “nunca antes visto en el mundo del fútbol”, indicó el diario Marca de España.

Al Nassr ofrece a ‘CR7’ ser uno de los dueños del equipo

Pese a que el contrato ofrecido es insuperable, eso no es todo, ya que los dirigentes también le dieron la posibilidad de ser uno de los dueños de la escuadra, pues si se queda, Al Nassr le “cederá al jugador el 5% de la propiedad del club”, agregó el medio Al-Yaum.

De esta manera, quieren tentar al astro lusitano, que se ha venido quejando por la falta de figuras en el plantel, pero que si renueva, podrá tener voz y voto en las decisiones del elenco amarillo y azul.

Entre tanto, ‘CR7’ se alista con sus compañeros para la última fecha de la liga saudí, en la que ya no hay nada en juego y en la que no se sabe si tendrá participación, ya que Al Nassr garantizó 'milagrosamente' su participación en la Supercopa de Arabia.

El encuentro será el lunes 26 de mayo a la una de la tarde, hora colombiana, en condición de visitante contra el discreto Al-Fateh.