Milagro para Jhon Jáder Durán: jugará superfinal a la que no estaba invitado

Al Nassr, equipo del atacante antioqueño Jhon Jáder Durán, recibió un salvavidas con el que no contaba para tratar de salvar la temporada después de haber fracasado en todos los objetivos propuestos.

El equipo de Riad fue el que más dinero invirtió en Arabia durante 2025 para reforzar su nómina y apuntar alto en todos los frentes. Sin embargo, ni los 77 millones de dólares desembolsados por Durán fueron suficientes para alcanzar las metas propuestas.

El conjunto amarillo y azul quedó lejos de ganar la liga saudí, fue eliminado en la Champions de Asia y no pudo conseguir cupo para la próxima edición del torneo continental.

Esa serie de descalabros hicieron enfurecer al portugués Cristiano Ronaldo, que se ausentó por 10 días de entrenamientos y partidos, al punto que puso en duda su continuidad en la institución.

Publicidad

Sin embargo, cuando parecía que todo era oscuro y que no había nada para rescatar, llegó el milagro con el que no muchos contaban: la disputa de un título para romper la sequía del club, que no da una vuelta olímpica en un torneo oficial desde 2019, cuando se coronó por novena vez en la primera división de Arabia.

Jhon Jáder final jugará superfinal gracias a milagro

Publicidad

El jugador colombiano podrá conseguir su primer título en Medio Oriente entre el 19 y el 23 de agosto gracias a que su equipo fue incluido a último momento en la Supercopa de Arabia.

Ese torneo solía medir a los campeones locales de Liga y Copa, pero desde 2023 la cantidad de participantes se amplió a 4 y el último cupo para la edición 2025 le correspondió al Al Nassr, escuadra del atacante ‘cafetero’.

Lo particular es que la casilla fue adquirida gracias otro resultado: la sorpresiva derrota 1-3 como local de Al-Alhi (reciente campeón de Champions de Asia e invicto en casa hace 10 partidos) frente a Al-Ettifaq en la penúltima fecha de la liga saudí.

Ese marcador le garantizó a Al Nassr el cuarto puesto en la liga y por ende su presencia en la Supercopa, de lo contrario habría perdido la casilla.

Publicidad

Ahora, Durán disputará el título con su equipo frente a otros 3 elencos poderosos de la región: Al-Ittihad, Al-Qadisiyah, Al-Hilal.