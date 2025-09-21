Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuáles son los jugadores candidatos a ganar el Balón de Oro 2025? Hay dos nombres fijos

¿Cuáles son los jugadores candidatos a ganar el Balón de Oro 2025? Hay dos nombres fijos

Este lunes se conocerá el ganador del Balón de Oro, quien tomará el lugar que consiguió hace un año el español Rodri. Según el análisis de expertos, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal pican en punta.

Por: AFP
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Balón de Oro
Balón de Oro, trofeo entregado por France Football - Foto:
@ballondorofficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad