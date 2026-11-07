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Gol Caracol  / A Cristiano Ronaldo ya le tienen reemplazo en el camerino de Portugal, hay nuevo patrón

A Cristiano Ronaldo ya le tienen reemplazo en el camerino de Portugal, hay nuevo patrón

La era del astro Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal ha llegado a su fin tras el anuncio del futbolista de no seguir, en medio de su distanciamiento con el actual entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano Ronaldo con Portugal
AFP

La selección de Portugal comienza una nueva etapa después de la salida de Cristiano Ronaldo, quien anunció su retiro del combinado nacional tras más de dos décadas como uno de sus principales referentes.

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Con este panorama, el entrenador Jorge Jesus confirmó quién será el encargado de tomar el brazalete de capitán: Bernardo Silva, mediocampista que actualmente milita en el Real Madrid y que asumirá el liderazgo del equipo en los próximos compromisos internacionales.

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La decisión fue anunciada por el seleccionador durante una rueda de prensa, en la que explicó que el futbolista de 32 años es el jugador con mayor experiencia internacional entre los convocados, con 115 partidos disputados. Además, destacó su presente deportivo y la importancia que tendrá dentro del grupo.

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"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", manifestó Jesus.

El nombramiento llega en medio de una situación complicada entre el entrenador y Cristiano Ronaldo. El delantero decidió abandonar la última concentración portuguesa, después de las diferencias que tuvo con el técnico por una decisión durante el partido frente a Noruega, el pasado 27 de septiembre. Según explicó posteriormente el propio jugador, Jorge Jesus lo hizo calentar durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente no le permitió ingresar al terreno de juego.

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr, se retiró de la Selección Portugal
AFP

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El episodio generó un distanciamiento entre ambos y terminó siendo uno de los antecedentes de la despedida internacional de CR7, anunciada el jueves 5 de noviembre. El atacante, de 41 años, cerró su trayectoria con 234 partidos y 146 goles con Portugal.

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Por su parte, Bernardo Silva tendrá su primera oportunidad de ejercer como capitán en los encuentros frente a Dinamarca y Gales, programados para el 14 y 17 de noviembre, respectivamente, por la Liga de Naciones. Será el comienzo de una nueva etapa para los lusos, que deberán acostumbrarse a competir sin el liderazgo de una de las máximas figuras de su historia.

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