Marino Hinestroza recordó los momentos en los trabajó en construcción; "era pesado"

Marino Hinestroza supo aguantar, trabajar más fuerte y tener la recompensa de ganarse un lugar en el Vasco da Gama y el fútbol brasileño, algo que ya lo tiene como un jugador importante dentro del plantel del equipo de Río de Janeiro.
Y aprovechando su buen presente en el país sudamericano, en ‘Globo Esporte’ le hicieron una entrevista al atacante vallecaucano para que contara un poco sobre sus inicios en el fútbol y su ambiente familiar.
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Ahí es cuando Marino Hinestroza no dudó en resaltar a su padre, a quien le guarda admiración y respeto por las labores fuertes que tenía que hacer para sacarlos adelante, algo que él mismo vivió personalmente, porque lo acompañaba al trabajo.
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De entrada, el jugador del Vasco da Gama puntualizó en que “mi historia con mi padre es muy bonita. Siempre fue mi protector, siempre me cuidó, siempre me enseñó muchas cosas”, y ahí fue cuando decidió contar algo muy emotivo, diciendo que “lo que más recuerdo es el aspecto laboral por que él trabaja en la construcción en Colombia. A veces yo le ayudaba. Lo admiro muchísimo. Es un trabajo duro, muy agotador”, pero al mismo tiempo destacando que a pesar de las duras jornadas “siempre tenía tiempo para apoyarme, para llevarme a entrenar cuando era niño. Siempre recordaré eso como la mejor parte de mi infancia”.
De hecho, Marino Hinestroza, en su fase más conmovedor, resaltó a su padre como “mi superhéroe”, explicando que “es un hombre que siempre ha estado a mi lado, que siempre me ha apoyado, que siempre ha luchado conmigo. Llevar su nombre en mi espalda significa mucho para mí. Y sé que para él también significa mucho, porque está muy contento”.
Y hablando como familia, en la actualidad el colombiano no dudó en mencionar que "Sao Januário es mi segundo hogar. Es donde me siento cómodo como jugador, al igual que mis compañeros. Hemos estado obteniendo muy buenos resultados, con la afición cantando 'somos el equipo de la remontada'. Es muy importante para nosotros", dejando claro que su presencia en el Vasco da Gama, y en Río de Janeiro, lo tiene tranquilo y contento.
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