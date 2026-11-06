Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-3 Medellín

Este viernes, Independiente Medellín dio un gran paso con miras a la clasificación entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. El poderoso de la montaña superó 3-0 a Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo y llegó a 29 puntos.

La victoria se encaminó con un gol de cabeza de Yony González a los 16 minutos luego de un tiro de esquina. Los 'amix' anotaron un golazo a través de Sebastián Navarro al 45+4', pero el tanto no sumó en el marcador por un fuera de juego previo de Santiago Cuero.

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Para la segunda parte, DIM aumentó la ventaja con un autogol de David Ramírez. Sobre el final, Jackson Martínez se lució con una gran asistencia para Esneyder Mena, quien puso la cereza del pastel.

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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá

Fortaleza 0-3 Independiente Medellín

Once Caldas vs. Águilas Doradas

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN CLUB PJ DG PUNTOS 1 Atlético Nacional 17 +19 36 2 América 17 +19 35 3 Deportivo Cali 17 +16 33 4 Bucaramanga 17 +9 29 5 Independiente Medellín 18 +3 29 6 Santa Fe 17 +5 28 7 Millonarios 17 +10 27 8 Águilas Doradas 17 +2 25 9 Once Caldas 17 +3 24 10 Cúcuta 17 -5 24 11 Tolima 17 +1 23 12 Inter de Bogotá 18 -3 20 13 Llaneros 17 -4 20 14 Boyacá Chicó 18 -14 19 15 Alianza Valledupar 17 -12 18 16 Deportivo Pereira 17 -9 17 17 Junior Barranquilla 17 -4 16 18 Deportivo Pasto 17 -11 15 19 Jaguares 17 -14 13 20 Fortaleza • 18 -11 12