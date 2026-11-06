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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-3 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-3 Medellín

Este viernes, Fortaleza e Independiente Medellín se vieron las caras en el estadio Metropolitano de Techo por la fecha 18 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Fortaleza vs. Medellín.
Fortaleza vs. Medellín.
COLPRENSA.

Este viernes, Independiente Medellín dio un gran paso con miras a la clasificación entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. El poderoso de la montaña superó 3-0 a Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo y llegó a 29 puntos.

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La victoria se encaminó con un gol de cabeza de Yony González a los 16 minutos luego de un tiro de esquina. Los 'amix' anotaron un golazo a través de Sebastián Navarro al 45+4', pero el tanto no sumó en el marcador por un fuera de juego previo de Santiago Cuero.

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Para la segunda parte, DIM aumentó la ventaja con un autogol de David Ramírez. Sobre el final, Jackson Martínez se lució con una gran asistencia para Esneyder Mena, quien puso la cereza del pastel.

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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
Fortaleza 0-3 Independiente Medellín

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Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

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Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

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Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNCLUBPJDGPUNTOS
1Atlético Nacional17+1936
2América17+1935
3Deportivo Cali17+1633
4Bucaramanga17+929
5Independiente Medellín18+329
6Santa Fe17+528
7Millonarios17+1027
8Águilas Doradas17+225
9Once Caldas17+324
10Cúcuta17-524
11Tolima17+123
12Inter de Bogotá18-320
13Llaneros17-420
14Boyacá Chicó18-1419
15Alianza Valledupar17-1218
16Deportivo Pereira17-917
17Junior Barranquilla17-416
18Deportivo Pasto17-1115
19Jaguares17-1413
20Fortaleza •18-1112
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