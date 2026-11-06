Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 0-3 Medellín

Este viernes, Independiente Medellín dio un gran paso con miras a la clasificación entre los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. El poderoso de la montaña superó 3-0 a Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo y llegó a 29 puntos.
La victoria se encaminó con un gol de cabeza de Yony González a los 16 minutos luego de un tiro de esquina. Los 'amix' anotaron un golazo a través de Sebastián Navarro al 45+4', pero el tanto no sumó en el marcador por un fuera de juego previo de Santiago Cuero.
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Para la segunda parte, DIM aumentó la ventaja con un autogol de David Ramírez. Sobre el final, Jackson Martínez se lució con una gran asistencia para Esneyder Mena, quien puso la cereza del pastel.
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Fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
Fortaleza 0-3 Independiente Medellín
Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
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Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
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Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Atlético Nacional
|17
|+19
|36
|2
|América
|17
|+19
|35
|3
|Deportivo Cali
|17
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|17
|+9
|29
|5
|Independiente Medellín
|18
|+3
|29
|6
|Santa Fe
|17
|+5
|28
|7
|Millonarios
|17
|+10
|27
|8
|Águilas Doradas
|17
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|17
|-5
|24
|11
|Tolima
|17
|+1
|23
|12
|Inter de Bogotá
|18
|-3
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Boyacá Chicó
|18
|-14
|19
|15
|Alianza Valledupar
|17
|-12
|18
|16
|Deportivo Pereira
|17
|-9
|17
|17
|Junior Barranquilla
|17
|-4
|16
|18
|Deportivo Pasto
|17
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|-14
|13
|20
|Fortaleza •
|18
|-11
|12
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