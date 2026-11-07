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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El llamado de Nelson Deossa a la Selección Colombia, que complica al Betis

El llamado de Nelson Deossa a la Selección Colombia, que complica al Betis

Desde España ven como unas de cal y otras de arena la convocatoria del mediocampista Nelson Deossa, ya que viene siendo una pieza fundamental del entrenador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis.
Nelson Deossa, jugador colombiano del Real Betis.
Foto: Getty Imágenes

Aunque normalmente en Europa cuando hay fecha FIFA no juegan los clubes y se respetan esos días de selecciones, en esta ocasión hay un contratiempo en España, y con el llamado de Nelson Deossa por Néstor Lorenzo en Colombia, el Real Betis se complicó de cara a un importante compromiso.

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Por eso, en las últimas horas y tras conocerse la convocatoria del talentoso mediocampista, en el medio ‘Estadio Deportivo’ realizaron una nota en la que mencionaron el problema que causa la ausencia del nacido en Marmato.

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Nelson Deossa recibe la llamada de la Selección de Colombia en el momento menos conveniente para el Betis”, titularon el escrito en el diario español, quien a pesar de eso comenzó destacando lo que ha logrado el de nuestro país desde su llegada, ya que “ha revertido en este curso su situación en el Betis, pues ha pasado de estar a punto de salir en verano al ocupar un rol secundario en los planes de Pellegrini poder a ganar peso en el equipo y adelantar posiciones en la lista de preferencias en el centro del campo”.

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Convocatoria de Nelson Deossa a Selección Colombia complica al Betis

Lo cierto es que por el partido aplazado en España por la Copa del Rey, tras la tragedia por el accidente ferroviario en el país europeo, ese encuentro fue reprogramado para el jueves 12 de noviembre, y la ‘tricolor’ jugará el 13 del mismo mes, contra Chile, en Cali.

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Foto: AFP

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Por eso, en el citado medio señalaron que la convocatoria de Nelson Deossa “resulta un contratiempo para los intereses verdiblancos por la disputa de la Copa del Rey durante el parón internacional. Pellegrini pierde a numerosos efectivos para el choque del jueves 12 de noviembre contra el Navalcarnero, aplazado por el accidente ferroviario”.

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El panorama es complejo para el entrenador del Betis, ya que “no contará con Facundo Bernal (Uruguay), Álvaro Fidalgo (México), Marc Roca (España) y ahora tampoco con el colombiano, por lo que de la primera plantilla solo cuenta con Dani Ceballos y Pablo Fornals”.

Lo cierto es que tras el partido del domingo en LaLiga frente al Elche, Nelson Deossa viajará a nuestro país para unirse a la concentración de la Selección Colombia, en lo que podría ser su debut con la camiseta de la absoluta, ya que aunque ya había sido convocado por primera vez en octubre de 2024, no sumó minutos. Se espera que en medio de su buen nivel con el Betis, empiece a ganar lugar en el nuevo proceso de la ‘tricolor’, con Néstor Lorenzo.

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