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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La calidad de Jackson Martínez sigue intacta; tremenda asistencia en Fortaleza vs. Medellín

La calidad de Jackson Martínez sigue intacta; tremenda asistencia en Fortaleza vs. Medellín

Independiente Medellín superó 3-0 a Fortaleza y el último gol, que fue obra de Esneyder Mena, tuvo un gran pase del delantero Jackson Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Jackson Martínez, delantero del Medellín.
Jackson Martínez, delantero del Medellín.
Captura pantalla.

Independiente Medellín le ganó con comodidad a Fortaleza en Bogotá y de nuevo contó con la calidad y jerarquía de Jackson Martínez.

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A los 88 minutos, 'Chachacha' recibió una pelota en la mitad del campo y filtró un balón en profundidad para Esneyder Mena que se lución también con su definición.

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