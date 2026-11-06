La calidad de Jackson Martínez sigue intacta; tremenda asistencia en Fortaleza vs. Medellín

Independiente Medellín le ganó con comodidad a Fortaleza en Bogotá y de nuevo contó con la calidad y jerarquía de Jackson Martínez.

A los 88 minutos, 'Chachacha' recibió una pelota en la mitad del campo y filtró un balón en profundidad para Esneyder Mena que se lución también con su definición.

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Vea la asistencia de Jackson Martínez: