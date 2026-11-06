Independiente y Santiago Arias avanzaron a playoffs de la Liga Argentina; triunfo 2-1 sobre Riestra

Independiente de Avellaneda venció este viernes a Deportivo Riestra y avanzó a los playoffs del torneo Clausura argentino, en una fecha 16 que dejó por fuera a San Lorenzo, que necesitaba ganar pero cayó ante Platense.

Mateo Pérez Curci (10') puso en ventaja a los Diablos Rojos, que necesitaban la victoria como el agua para seguir adelante, y a varios hinchas se les paralizó el corazón cuando Alexander Díaz (85') estampó el empate de Riestra a cinco minutos del final.

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Pero Independiente reaccionó en gran forma, y apenas movieron desde la reanudación, Felipe Tempone (87') apareció solo por el centro para anotar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en Avellaneda.

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Así, Independiente quedó sexto en la zona A del Clausura, más allá de los resultados que puedan obtener Newell’s y Gimnasia de Mendoza, sus perseguidores.



En cambio, San Lorenzo, que necesitaba ganar para clasificarse, se quedó afuera al perder por 2-0 como local con Platense, una derrota que derivó en silbidos y reprobaciones de sus propios hinchas para los jugadores del Ciclón.

El Calamar, ya sin chances de seguir en carrera, se llevó tres puntos valiosos del Nuevo Gasómetro para mejorar su promedio con los goles de Víctor Cuesta (22') y Nicolás Retamar (52'), y así se cerró un año sin alegrías para los azulgranas, muy abajo también en la Tabla Anual, sin chances de acudir a las copas.

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"Basta de fracasados, jugadores mediocres", cantaron los seguidores de San Lorenzo a su plantel, y agregaron "váyanse y no roben más", luego de una jornada para el olvido.

A primera hora, Barracas Central hizo leña del alicaído Racing y lo superó por 2-0 con los goles de Nicolás Orsini (42') y de Norberto Briasco (77').

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El Malevo, ya clasificado a los octavos de final, se aseguró al menos el sexto puesto en el grupo B, mientras que Racing cerró una muy mala temporada, lejos de los puestos de ingreso y muy abajo incluso en la Tabla Anual, en la que terminó 23º.

De su lado, Unión venció por 2-0 a Vélez en Santa Fe, quedó noveno en el grupo A y por el momento está al margen de los playoffs, debe aguardar un resultado del sábado para saber si puede clasificarse, mientras que el Fortín ya tenía su billete en el bolsillo a la próxima ronda.

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Cristian Tarragona (12 –de penal- y 28’) anotó el doblete para la victoria de los santafesinos.