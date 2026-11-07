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Gol Caracol  / Así sigue el estado de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz en Bayern

Así sigue el estado de salud de Vincent Kompany, DT de Luis Díaz en Bayern

Hay novedades de última hora sobre la recuperación del director técnico belga Vincent Kompany, quien sigue sin regresar al frente del equipo bávaro, que viene sufriendo varias bajas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, en rueda de prensa, tras el partido contra PSG, por Champions League
Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, en rueda de prensa, tras el partido contra PSG, por Champions League
AFP

El Bayern Múnich sigue pendiente de la recuperación de Vincent Kompany, quien se alejó de sus funciones tras un problema de salud que obligó a hospitalizarlo. El técnico belga, que dirige al colombiano Luis Díaz en el conjunto alemán, sufrió un colapso durante un entrenamiento el pasado 23 de octubre y posteriormente fue diagnosticado con una meningitis.

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Después de permanecer cinco días en el hospital, Kompany recibió el alta médica y regresó a casa para continuar con su recuperación. Los médicos le recomendaron mantenerse alejado de cualquier actividad relacionada con el fútbol por tiempo indeterminado. Por esa razón, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso al banquillo del equipo bávaro.

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La última actualización llegó este viernes por medio de su asistente técnico, Aaron Danks, encargado del equipo durante su ausencia. En rueda de prensa, el entrenador inglés entregó un mensaje alentador sobre la evolución del belga y reveló que ha mantenido varias conversaciones telefónicas con él.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern
Vincent Kompany, entrenador del Bayern
AFP

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"He tenido unas cuantas llamadas con Vince muy buenas. Parece muy positivo y que va muy bien, en el camino de una recuperación completa", expresó Danks, quien además explicó que la fecha FIFA de selecciones permitirá evaluar cuándo podría reincorporarse. "El parón internacional es una buena oportunidad para reflexionar y ver cuándo puede volver", agregó.

El Bayern esperará para decidir su retorno y priorizará que esté recuperado antes de volver a dirigir. El equipo tendrá unos días sin competición después de su compromiso de este sábado frente al Mainz 05, antes de retomar la Bundesliga el 20 de noviembre.

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Danks también se refirió a la responsabilidad de estar al frente del conjunto bávaro en estas circunstancias. Aunque lo considera un reto y una oportunidad de aprendizaje, aclaró que no lo había deseado. “No es como que estoy feliz por esta oportunidad, pero la he acogido y aprendido un montón”, señaló. Mientras tanto, el cuerpo técnico y los jugadores aguardan por el regreso de su entrenador. El inglés reconoció que asumir el cargo le ha permitido aprender, aunque insistió en que preferiría que Kompany estuviera disponible y al mando del equipo.

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