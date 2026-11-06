Selección Colombia de Futsal de Sordos busca recursos para cumplir su sueño olímpico en Austria

La Selección Colombia de Futsal de Sordos consiguió el título del Campeonato Panamericano disputado en Argentina, en mayo de 2026, y obtuvo uno de los cupos a los Juegos Sordolímpicos de Invierno de 2027, que se realizarán del 15 al 27 de enero en Innsbruck-Seefeld-Tirol, Austria. Sin embargo, la Federación Colombiana de Deportes para Sordos (FECOLDES) informó que la participación de la delegación nacional requiere aproximadamente 1.300 millones de pesos y que, hasta el momento, no cuenta con una definición sobre el respaldo presupuestal del Ministerio del Deporte.

El camino hacia la clasificación comenzó entre el 2 y el 8 de mayo, cuando el combinado colombiano participó en el certamen continental celebrado en San Juan, Argentina. En su presentación, la Selección Colombia derrotó 11-2 a Perú, empató 1-1 frente al equipo anfitrión, venció 6-5 a Brasil tras remontar un marcador adverso de 1-4 y cerró su participación con un triunfo 24-4 contra Uruguay.

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Con estos resultados, el equipo nacional terminó en el primer lugar con 10 puntos y 42 goles a favor, superando a Argentina por diferencia de gol. De las cinco selecciones participantes, dos obtuvieron la clasificación a las justas sordolímpicas. Colombia aseguró uno de esos lugares y consiguió el título panamericano.

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FECOLDES señaló que adelanta gestiones para conseguir los recursos necesarios para la participación internacional. De acuerdo con la entidad, desde la obtención del cupo se han explorado diferentes alternativas de financiación y se han realizado acercamientos institucionales. No obstante, indicó que todavía no existe una ruta definida para garantizar el presupuesto requerido.

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En ese contexto, el entrenador nacional, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la preparación que adelanta el equipo y a la situación económica de los deportistas. En declaraciones incluidas en el boletín de prensa de la Federación, manifestó: “Nos encontramos en este momento en el primer microciclo rumbo al sordolímpico, tenemos 20 atletas que con sus recursos se están pagando esta concentración, hemos hecho esfuerzos en nuestros trabajos, poniendo en pausa nuestras vidas por este sueño, y con preocupación vemos que ni siquiera hay una luz, una respuesta, a día de hoy ni siquiera se ha recibido una carta, una respuesta formal, estamos preocupados”.

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Actualmente, la Selección Colombia continúa con su preparación mediante microciclos de entrenamiento. Según FECOLDES, la inversión estimada para trasladar y acompañar a la delegación en Austria asciende a 1.300 millones de pesos.

La Federación busca establecer las condiciones presupuestales que permitan concretar la participación del equipo nacional en los Juegos Sordolímpicos de 2027, luego de obtener la clasificación en el campeonato continental.