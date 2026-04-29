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Gol Caracol  / ¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo en su carrera, tras marcar en Al Nassr vs. Al Ahli?

¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo en su carrera, tras marcar en Al Nassr vs. Al Ahli?

Cristiano Ronaldo celebró en el triunfo 2-0 del Al Nassr sobre el Al Ahli este miércoles, en partido válido por la Liga de Arabia Saudita. ¡Los 1.000 goles cada vez están más cerca!

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo no para de marcar goles con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo no para de marcar goles con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Foto: Getty Imágenes

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