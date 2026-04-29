¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo en su carrera, tras marcar en Al Nassr vs. Al Ahli?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó, este miércoles 29 de abril, el gol que abrió el partido con que el Al Nassr se impuso por 2-0 sobre el Al Ahli. El elenco amarillo de la ciudad de Riad sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudita, que lidera con 79 puntos, a falta de cinco jornadas por disputar.

¿ A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo en su carrera deportiva, tras marcar en Al Nassr vs. Al Ahli?

Cristiano Ronaldo y un festejo de gol con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita. AFP

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol contra el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, exjugador del Bayern Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.



GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO. ESTE GOL PUEDE VALER LA LIGA ÁRABE!!!



SU GOL 970!!!!



La pidió ahí, saltó como si tuviera 20 años, y mira ese giro de cabeza y la pone en el ángulo.



JAMÁS VEREMOS A NADIE IGUAL!!!! 🐐🐐🐐🐐 @Cristiano pic.twitter.com/Ag7LjLrduI https://t.co/XsbYtS3mpQ — MT2 (@madrid_total2) April 29, 2026

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¿Cómo va el Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita?

El cuadro que dirige el técnico portugués, Jorge Jesús, afianza así su liderazgo en la Liga de Arabia Saudita, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero.



¿Cuándo es el próximo partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

El calendario del fútbol en Arabia Saudita indica que será el domingo 3 de mayo cuando visiten el campo de juego del Al-Qadisiyah, equipo que tiene en sus filas a Julián Quiñones. Este duelo tiene como horario de inicio para Colombia de la 1:00 de la tarde.