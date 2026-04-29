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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / VEA el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Tondela, en la Liga de Portugal

VEA el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Tondela, en la Liga de Portugal

El delantero colombiano, Luis Javier Suárez, volvió a inflar las redes con Sporting Lisboa en juego del campeonato lusitano. ¡Estuvo atento en el primer palo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
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