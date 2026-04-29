VEA el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa vs. Tondela, en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez volvió a celebrar un gol con Sporting Lisboa. En esta oportunidad, el delantero samario, al servicio de los 'leones', se reportó en el partido contra Tondela, en compromiso pendiente de la jornada 26 de la Liga de Portugal.

El número '97' del Sporting se escabulló en medio de los centrales, y en el primer palo, definió con pierna zurda para inflar las redes. El atacante de la Selección Colombia no marcaba en el certamen lusitano desde el pasado 22 de marzo cuando le hizo un gol al Alverca.

Vea acá el gol de Luis Javier Suárez HOY con Sporting Lisboa: