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Gol Caracol  / ¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000, tras nuevo doblete con Al Nassr?

¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000, tras nuevo doblete con Al Nassr?

En la victoria 5-2 sobre Al Najma, por la fecha 27 de la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo fue la figura y, de paso, se acercó a su anhelado registro de los mil goles.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero y capitán de Al Nassr, anotó un doblete contra Al Najma, en la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, delantero y capitán de Al Nassr, anotó un doblete contra Al Najma, en la Liga de Arabia Saudita
AFP

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