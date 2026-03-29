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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia, atenta; la figura de Portugal que brilló contra México, tras ausencia de Cristiano Ronaldo

Colombia, atenta; la figura de Portugal que brilló contra México, tras ausencia de Cristiano Ronaldo

Portugal se enfrentó a México en juego de fogueo y si bien no pudo contar con Cristiano Ronaldo, tuvo a otro jugador como referente. A tomar nota en la Selección Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Once titular de Portugal vs. México.
Once titular de Portugal vs. México.
Getty Images.

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