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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona, tras el 0-3 de Nacional con Junior; “nosotros no somos el Tolima, con todo respeto"

Edwin Cardona, tras el 0-3 de Nacional con Junior; “nosotros no somos el Tolima, con todo respeto"

El experimentado futbolista de Atlético Nacional, Edwin Cardona, dejó unas palabras que se fueron virales en redes sociales, tras la derrota en la final de ida de la Liga BetPlay 2026-I.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Edwin Cardona, criticado por expulsión con Atlético Nacional en Copa Libertadoress.jpg
Edwin Cardona, expulsado en eliminación de Copa Libertadores
Foto: Atl. Nacional.

Atlético Nacional perdió 3-0 con Junior en la ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I, pero en las toldas 'verdolagas' aún confían en darle vuelta al marcador en el estadio Atanasio Girardot, aunque respetando al gran rival que tienen como lo es el conjunto barranquillero. Edwin Cardona es uno de los jugadores del elenco paisa que cree en la remontada para ganar el título, aunque en medio de sus declaraciones dejó unas palabras polémicas que han sido virales en las recientes horas.

Junior le ganó 3-0 a Nacional, en el juego de ida de la final de Liga BetPlay I-2026.
Fútbol Colombiano

Revelan arenga de Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca antes de final Junior vs. Nacional

Para arrancar, en charla con 'Win Sports', el mediocampusta antioqueño aseguró que fue "un partido perfecto para ellos, sabíamos el rival que íbamos a enfrentar, hoy no competimos de la mejor manera, nos pasó factura. Ahora descansar y pensar que tenemos 95 minutos para poderle dar vuelta. Estar tranquilos y tener la fe intacta. Esto es fútbol y pueden pasar muchas cosa".

Edwin Cardona y sus controversiales palabras

En medio de sus declaraciones luego de caer 3-0 con el Junior de Barranquilla, el volante de Atlético Nacional aseguró que "nosotros no somos el Tolima, pues con todo respeto, nosotros llegamos a nuestra final en junio, somos Atlético Nacional, no somos el Deportes Tolima y esto es una final entre Junior y Nacional, no es la final de diciembre de Tolima vs Junior, es totalmente diferente".

De la misma manera, Edwin Cardona puntualizó en que la manera de ganar la final es "hacer los goles, así quedas campeón, con nuestra hinchada y en nuestro estadio es diferente, obviamente respetando al rival porque es un gran rival, tiene grandes jugadores, sé como compiten. Competir y Dios quiera que pueda ser un gran juego".

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Cabe recordar que Junior de Barranquilla consiguió la ventaja 3-0 en el estadio Romelio Martínez el pasado martes, con goles de Bryan Castrillón y un doblete de una de sus máxima figuras, Luis Fernando Muriel.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I?

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El duelo que definirá al campeón del primer semestre del año está programado para el lunes 8 de junio, a las 5:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Atanasio Girardot. El Junior es el vigente ganador del fútbol colombiano, por lo que en caso de mantener o ampliar la ventaja, conseguirá ser bicampeón del campeonato local.

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