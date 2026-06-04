Lo que pasó en Boca Juniors en el último tiempo lo retrató un colombiano; contó todo

Boca Juniors volvió a quedar en el centro de la conversación en Argentina luego de la salida del cuerpo técnico que había quedado al frente tras la ausencia de Miguel Ángel Russo (QEPD). En medio del cierre de este ciclo, una voz colombiana entregó una mirada interna sobre lo que se vivió puertas adentro del club: Juvenal Rodríguez, quien trabajó como asistente y acompañó el proceso junto a Claudio Úbeda.

En charla con DSports Radio, Rodríguez hizo un repaso de la experiencia que significó estar en uno de los clubes más exigentes del continente y dejó reflexiones sobre el impacto que tuvo la ausencia de Russo, el comportamiento del plantel y el desgaste natural que genera el entorno de Boca.

“Ayer cuando finalizamos nuestro vínculo con Boca, pude terminar de entender la ausencia de Miguel. Yo llegué a Argentina gracias a él y luego fui conociendo a Claudio. Siempre me quedará marcada la manera en la que él vive el fútbol”, expresó el colombiano, dejando ver que la figura del entrenador fue determinante tanto en lo profesional como en lo humano.

Rodríguez recordó que llegar al conjunto ‘xeneize’ representó una experiencia difícil de comparar. Según contó, vivir el día a día dentro del club y sentir el ambiente de La Bombonera le permitió entender por qué Boca ocupa un lugar tan especial en el fútbol sudamericano.



“Todos sabemos la importancia que tiene un club como Boca, si no es por Miguel es algo que no lo hubiera vivido. La Bombonera es una cosa de locos y haber vivido partidos importantes como un Superclásico es algo que siempre me va a quedar marcado”, señaló.

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Uno de los puntos que destacó fue el comportamiento del grupo de jugadores en un contexto complejo. Rodríguez explicó que, tras la partida de Russo, el plantel respondió con respeto hacia el cuerpo técnico y resaltó especialmente el liderazgo de Leandro Paredes.

“Desde la partida de Miguel sentimos un grandísimo respeto por parte de los jugadores. El plantel fue muy respetuoso, y Leandro con su experiencia supo asumir muy bien su rol de líder, él canalizaba muy bien la comunicación entre jugadores y cuerpo técnico”, comentó.

Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda en Boca Juniors. AFP.

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También habló de cómo se vive el entorno del club y dejó una frase que resume lo que, según él, representa Boca en el día a día: “La vida en Boca era maravillosa, Boca es una cosa puertas para adentro y otra cosa puertas para afuera. Todo lo que pasa en Boca se magnifica muchísimo”.

Sobre Claudio Úbeda, Rodríguez destacó el manejo que tuvo en un momento complejo y dejó claro que existe la intención de mantener unido al grupo de trabajo.

“Claudio es un hombre muy inteligente y muy tranquilo, tuvo la seriedad para ir por el camino correcto tras lo que fue la partida de Miguel. Tenemos la idea de seguir trabajando todos juntos como cuerpo técnico, habíamos tocado este tema antes de la salida de Boca, porque creemos que Miguel por algo nos unió”.

En cuanto al rendimiento deportivo, explicó que nunca se enfocaron en hablar de continuidad y que la prioridad estuvo puesta exclusivamente en competir. “No sabemos el hecho de que si avanzábamos en Copa Libertadores seguíamos en el club, estábamos enfocados en el día a día y en el partido a partido”.

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El colombiano también defendió lo hecho por el equipo dentro del campo y recordó algunos encuentros que, a su juicio, mostraron el potencial del grupo. Mencionó especialmente el primer tiempo contra Cruzeiro como uno de los mejores momentos futbolísticos, aunque reconoció que después el desarrollo cambió. También recordó el duelo frente a Universidad Católica y el partido contra Huracán, en el que consideró que el resultado no reflejó lo ocurrido.

“En los últimos partidos hemos tenido 90 remates al arco y solo hicimos 3 goles, son esos momentos que tiene el fútbol. La actitud del equipo siempre fue la misma, la de ir al frente. Si tengo que dar una conclusión, creo que fuimos un equipo que arriesgaba demasiado”.

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Finalmente, Rodríguez cerró con una reflexión personal sobre lo que deja esta etapa y el vacío que aparece tras salir de un club de semejante magnitud.

“El otro día me levanté y pensé: ¿y ahora qué? ¿Después de Boca qué? Boca es maravilloso y la gente siempre va a exigir porque quiere que gane. Me llevo recuerdos hermosos de mucha gente maravillosa. Ojalá que Boca pueda lograr pronto sus objetivos, porque tiene gente maravillosa en el club”.