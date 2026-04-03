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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo marcó doblete con Al Nassr y la meta de los mil está cerca; vea acá los goles

Cristiano Ronaldo marcó doblete con Al Nassr y la meta de los mil está cerca; vea acá los goles

El astro portugués anotó por duplicado este viernes con Al Nassr que recibió al Al-Najma SC, en la Liga de Arabia Saudita. ¡Así fueron los goles de Cristiano Ronaldo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo festeja con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo festeja con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.
Getty Imágenes

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