Cristiano Ronaldo marcó doblete con Al Nassr y la meta de los mil está cerca; vea acá los goles

Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer goles, y sin duda con el objetivo claro de llegar a la meta de los mil tantos como futbolista profesional. Este viernes 3 de abril, el astro portugués marcó doblete en partido con Al Nassr en la Primera División del Fútbol de Arabia.

Los tantos del 'crack' lusitano llegaron a los minutos 56 y 73, respectivamente para darle la ventaja parcial a su escuadra en el tablero sobre Al-Najma SC. La segunda de sus anotaciones del popular 'CR7' fue una bonita diana dentro del área.

Con estos dos goles marcados este viernes, Cristiano completó 967 tantos en sus carrera deportiva y quedó a 33 de lograr los 1.000.

Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

Finalmente, este duelo quedó 5-2 para Al Nassr. Los otros tantos fueron anotados por Abdullah Al-Hamdan y Sadie Mané, quien también se fue de doblete.



Vea el doblete de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr:

RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO WHAT A GOAL



966 CAREER GOALS FOR THE GOAT CRISTIANO RONALDO



pic.twitter.com/a2qX9H267A — fan (@NoodleHairCR7) April 3, 2026

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4-2 Al-Nassr.



CRISTIANO RONALDO BRACE!!!!!!!!! CRISTIANO RONALDO BRACE!!!!!!!!! SIUUUUUU!!!!!!!!!!!! WHO ELSE?!?!? OF COURSE ITS HIM!!!!!!!! 🔥pic.twitter.com/BC3GuS78ME — AM7NEWS (@OfficialAM7News) April 3, 2026