Mayra Ramírez, todo corazón; "estoy emocionada por volver a la Selección Colombia"

La Selección Colombia Femenina está a las puertas de un día histórico, y el ambiente que se respira en Cali es de absoluta fiesta futbolera. En la antesala del trascendental compromiso frente a su similar de Uruguay en el estadio Pascual Guerrero —donde la 'Tricolor' buscará sellar su boleto directo al Mundial de 2027—, la gran novedad y principal carta de gol del equipo, Mayra Ramírez, compareció ante los medios con un mensaje cargado de ilusión, gratitud y ambición.

Tras superar una complicada lesión del tendón de la corva y una recaída que la mantuvo alejada de las canchas, la ariete del Chelsea no ocultó su felicidad por lucir nuevamente los colores de la selección nacional en un escenario que considera idóneo para hacer historia.

"Estoy emocionada por volver a la Selección, queremos lograr la clasificación aquí en casa", afirmó con determinación la jugada cundinamarquese, dejando claro que el grupo no piensa en otra cosa que no sea asegurar el objetivo mundialista ante su público.



Ramírez, una de las máximas referentes del balompié femenino en el país, aprovechó el espacio para reconectarse con la fanaticada vallecaucana, reconociendo el papel fundamental que jugará la tribuna en el duelo ante las 'charrúas'. La delantera se mostró profundamente agradecida no solo por el respaldo histórico a la interna del equipo, sino por el cariño recibido durante su proceso de puesta a punto física.

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El fortín nacional: "Cali es nuestra casa, esperamos el apoyo de la gente mañana", enfatizó Mayra, haciendo un llamado a llenar las graderías del Pascual Guerrero.

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Agradecimiento infinito: "Quiero agradecer a la gente por todo el apoyo brindado en mi recuperación", añadió, visiblemente conmovida por los mensajes de aliento que aceleraron su regreso a las canchas.

Linda Caicedo en Colombia vs Estados Unidos en la She Believes Cup - Foto: Getty Images

Hora y dónde ver Colombia femenina vs Uruguay EN VIVO en TV

El compromiso entre colombianas y uruguayas será este viernes 5 de junio y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, aplicación de Caracol Televisión. La previa comenzará a las 5:30 de la tarde, mientras que el toque inicial será a las 6 de la tarde en la cancha del Pascual Guerrero.