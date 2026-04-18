Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Italia le hacen el feo, tras no clasificar al Mundial 2026; técnico rechazó hacerse cargo

A Italia le hacen el feo, tras no clasificar al Mundial 2026; técnico rechazó hacerse cargo

Ya son tres citas orbitales consecutivas a las que la Selección Italia no va y, por eso, algunos entrenadores, de importante trayectoria, le cierran las puertas.

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
La Selección Italia quedó eliminada del tercer Mundial consecutivo, tras no clasificar al de 2026
La Selección Italia quedó eliminada del tercer Mundial consecutivo, tras no clasificar al de 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad