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Gol Caracol  / La decadencia del fútbol italiano; pérdidas millonarias, fuga de talento y exceso de extranjeros

La decadencia del fútbol italiano; pérdidas millonarias, fuga de talento y exceso de extranjeros

Un informe revela pérdidas de 730M€ anuales y un modelo insostenible; el fútbol italiano urge reformas radicales en su infraestructura y formación para poder frenar su decadencia.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026.
Getty

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