Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿La Selección Italia aún puede ir al Mundial 2026?; por esta vía tendrían la última chance

¿La Selección Italia aún puede ir al Mundial 2026?; por esta vía tendrían la última chance

La 'azzurra', que no se clasificó al Mundial 2026, al caer en la final de la repechaje contra Bosnia y Herzegovina, se mantiene atenta a un posible escenario que podría abrirle la puerta.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
Comparta en:
Jugadores de la Selección Italia.
Jugadores de la Selección Italia.
Getty Imágenes

Publicidad

Publicidad

Publicidad