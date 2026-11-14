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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez en Chapecoense vs. Vasco da Gama, en el Brasileirao

Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez en Chapecoense vs. Vasco da Gama, en el Brasileirao

Vasco da Gama superó 2-0 a Chapecoense y el extremo colombiano Carlos Andrés Gómez dijo presente con un gran pase de gol para Bruno Duarte. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Andrés Gómez Vasco da Gama
Andrés Gómez colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco Oficial

Vasco da Gama se puso al día en el Brasileirao y se enfrentó a Chapecoense, en juego que había sido aplazado de la fecha 21 del Brasileirao. El club de Río ganó 2-0 fuera de casa y con asistencia incluida del colombiano Carlos Andrés Gómez.

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A los 36 minutos, Gómez lanzó un centro perfecto desde el costa izquierdo y Bruno Duarte anotó con un cabezazo.

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