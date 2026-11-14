Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez en Chapecoense vs. Vasco da Gama, en el Brasileirao

Vasco da Gama se puso al día en el Brasileirao y se enfrentó a Chapecoense, en juego que había sido aplazado de la fecha 21 del Brasileirao. El club de Río ganó 2-0 fuera de casa y con asistencia incluida del colombiano Carlos Andrés Gómez.

A los 36 minutos, Gómez lanzó un centro perfecto desde el costa izquierdo y Bruno Duarte anotó con un cabezazo.

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Vea la asistencia de Carlos Andrés Gómez:

Chapecoense 0x1 Vasco



⚽ Bruno Duarte

🥾 Andrés Gómez



🏆 Brasileirão | 21ª rodada (jogo atrasado)



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