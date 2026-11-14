Crudo relato de jugador de Pereira por crisis financiera; "se están pasando necesidades"

La situación del Deportivo Pereira es alarmante. Desde lo deportivo, finalizó de 17 en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, con 17 puntos, producto de tres victorias, ocho empates y ocho derrotas. Pero ese aspecto pasó a otro plano, cuando el tema económico es más complejo aún.

En rueda de prensa posterior a la caída 0-2 contra América de Cali, por la fecha 19, última del 'todos contra todos', tanto el director técnico, Alexis Márquez, como el jugador, Richard Rentería, revelaron lo que están viviendo en la interna y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

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Declaraciones de Alexis Márquez

¿Qué análisis hace desde su llegada hasta acá?

"No ha sido fácil. Llevamos poco más de un mes y, al principio, había cierta tranquilidad porque esa parte económica no estaba tan larga, pero, en las últimas fechas, se incumplieron compromisos que generaron molestias. Eso hace que, partido tras partido, la cabeza esté en otro lado. Nos ha tocado, en las dos fechas últimas, no trabajar el día anterior. Los muchachos no estaban para trabajar la pelota quieta ni nada. Son muchas cosas que influyen. Sobre la 1:30 de la tarde de hoy, los muchachos tomaron la decisión de jugar. Sabíamos las sanciones si no nos presentábamos. Nosotros no le regalamos nada a nadie. El que nunca ha estado en un camerino puede hablar muchas cosas, pero yo, que llevo años acá, no me cabe en la cabeza que le cobre a una institución en la cancha. Salieron a competir con virtudes y errores, pero se hizo. Eso sí, se trató de hacer lo mejor. La jugada del penalti, para mí, no es infracción y después la expulsión también nos afectó. Mi jugador no ve al rival que tiene en la espalda y cuando levanta el pie ya tiene al hombre encima, en fin. Creo que se deberían tomar decisiones arbitrales de una manera diferente".

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¿Qué se viene para el 2027?

"Depende de las garantías que nos de la institución. Cuando uno tiene jugadores tranquilos, es más fácil desarrollar el juego. Cuando llegamos, no había tantos pagos retrasados, pero eso se complicó. La idea es que en las concentraciones hablemos de fútbol y no de otros temas de si se juega o no se juega. Todo eso es ajeno a lo que uno quiere. Les ha tocado duro a los juveniles".



¿Cómo manejar el tema del descenso?

"Esperar. Ojalá que se les cumpla a los jugadores. Por ahora, no voy a citar a entrenamientos por un tiempo. Los jugadores no la están pasando bien económicamente, con problemas en sus casas y temas graves de alimentación. Prefiero que se vayan a sus casas los que no son de Pereira y no estar gastando donde no hay. Ahora, si llega un nuevo inversionista y asumen ese déficit económico, miraremos cómo se resuelve. Tengo una cantidad de jugadores que he dirigido y representantes de futbolistas que quieren venir al club, pero me toca decirles que hasta que no se resuelve el tema, no podemos recibir hojas de vida. Se viene lo del descenso y hay que salir a pelear desde la primera fecha".

Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2026-II Colprensa

¿Por qué le costó tanto al equipo?

"Nos tocó viajar desde el jueves. No pudimos quedarnos un día más en Pereira como para al menos poder entrenar. Lo completamos con trabajos muy básicos. Hicimos un recreativo para calmar la mente de todos los jugadores. Sabíamos que había que competir, pero no es fácil con tanta cosa en la cabeza, más cuando se piensa en si juego o no, en lugar del rival. Hay que trabajar y cuando no se puede es complejo".

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¿Cómo será el final de año?

"Esperar que se solucione la parte económica. Nos preocupa noviembre y diciembre porque no vamos a competir. Va a ser difícil que citemos a entrenamiento, cuando no se cumple con nada. Con la nevera vacía, todo es complejo".

¿Va a seguir como entrenador?

"Se me ha pasado de todo por la cabeza. Lo único que me motiva y tiene tranquilo es el grupo de jugadores que tenemos. No es fácil. Detrás de un futbolista hay una cantidad de personas que la pasan mal y todo eso influye. Muchos dirán que ganamos bastante, pero eso no lo es todo. El punto es que le agradecemos a los jugadores porque no ha sido sencillo. Lo primero que se debe hacer es resolver los temas con FIFA porque, o sino, jugaremos con juveniles".

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Declaraciones de Richard Rentería

¿Cómo ha sido todo esto desde el jugador?

"Felicito al grupo de compañeros que tengo, ya que se armó una linda familia. Ha sido un año duro y es muy difícil no haber jugado de local, sino en Yopal, jugando de visitantes, con viajes, sin días de descanso. Sucedió el tema del terremoto, donde muchos de nosotros, con la situación económica, ayudamos a toda la gente. Se intentó, con los pocos recursos, demostrar que estábamos con la ciudad. En lo deportivo, se pudo revertir una situación, gracias a la llegada del 'profe'. Tuvimos un aire fresco y levantamos. Hay personas que están pasando necesidades, no solo los jugadores. No la estamos pasando bien".

¿Qué sienten los jugadores?

"Es difícil mantener el foco en un partido de fútbol, cuando hay tanta necesidad y carencias. Los que somos más grandes, ayudamos a los chicos con un consejo o con aportes económicos, sacando de nuestro bolsillo. Se intenta y se trabaja, y morimos con las botas puestas. Esperamos que el club se ponga al día y que se cumpla con los acuerdos. Si nos brindan más tranquilidad, los resultados van a ser buenos el próximo año".