Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Juan Guillermo Cuadrado le llegó un nuevo compañero al Pisa; un campeón del mundo con España

A Juan Guillermo Cuadrado le llegó un nuevo compañero al Pisa; un campeón del mundo con España

El cierre de mercado en Europa ha estado trepidante y uno de los clubes que se hizo con un fichaje estrella fue el Pisa, escuadra donde milita Juan Guillermo Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano que milita en el Pisa.
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano que milita en el Pisa.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:20 a. m.