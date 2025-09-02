Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos 'manda' en la Liga de Portugal en un ranking donde se impone la billetera

Richard Ríos 'manda' en la Liga de Portugal en un ranking donde se impone la billetera

El volante colombiano que milita en Benfica lidera un listado en el balompié lusitano, mismo que también integra su compatriota Luis Javier Suárez, quien está en el Sporting Lisboa.

Richard Ríos en la previa del partido entre Benfica y Fenerbahçe.
Richard Ríos en la previa del partido entre Benfica y Fenerbahçe.
X de @SLBenfica
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:38 a. m.