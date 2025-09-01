“Un jugador dijo que Dayro Moreno no puede estar en Selección Colombia; vaya y haga 400 goles"

Once Caldas consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay 2025-II luego de ocho partidos jugados en el actual campeonato colombiano, derrotando 1-2 a Santa Fe, en El Campín, y con la ausencia de su máximo goleador: Dayro Moreno, quien está con la Selección Colombia.

Y en medio de la rueda de prensa el técnico de los de Manizales, Hernán 'Arriero' Herrera habló del orgullo de que el delantero tolimense esté convocado con la 'tricolor', pero de igual manera envió un mensaje por alguien que criticó el llamado de Dayro.



DT de Once Caldas defiende convocatoria de Dayro Moreno a Selección Colombia

El 'Arriero' Herrera contó que "escuché un comentario de un jugador de Colombia dudando de Dayro que no podía estar en la Selección Colombia, lo invito a él que saque la rabia, la envidia, porque haga 400 goles y después hablamos, o juegue en la Selección Colombia y luego hablamos. No se habla mal de un jugador que ha hecho todo. Exijo respeto para Dayro", fueron las duras palabras del técnico, aunque no dijo nombres de quién fue el que criticó al delantero tolimense.

Después de eso señaló que Moreno Galindo estuvo pendiente en la previa y luego del partido de Once Caldas contra Santa Fe, a pesar de estar en Barranquilla con la Selección Colombia a las órdenes de Néstor Lorenzo.

Dayro Moreno en la Selección Colombia Foto: X/ @FCFSeleccionCol

"Dayro nos mandó un mensaje hoy, que estaba más nervioso que nosotros para que ganáramos este partido. Estuvo pendiente de los jugadores, llamó a felicitarlos a todos por como se jugó y se ganó. Dayro es eso, un compañero, un amigo del grupo que siempre está pendiente del grupo y esperamos le vaya bien en la Selección Colombia", mencionó el 'Arriero' Herrera.



Acá más declaraciones de Hernán 'Arriero' Herrera:

*Análisis de Santa Fe 1-2 Once Caldas

"Enfrentamos un gran rival, ganarle a Santa Fe, al campeón, era difícil y complicado por la situación que veníamos, trajimos el equipo base que no pudimos tener a varios antes. Se ganan los primeros tres puntos, seguir peleando, luchando, será duro".

*Petición a la Dimayor

"Le pido a la Dimayor que al único equipo que internacionalmente esta compitiendo. No puedo jugar acá, luego un clásico, luego a otro lado rápido, luego a Ecuador. Jugamos con América un viernes, llegamos de Ecuador un jueves y toca ir a jugar con América, es complicado. Le pido a la Dimayor que nos ayude, nosotros somos el Once Caldas, somos los únicos vivos luchando por Colombia para que me dejen trabajar".

*Críticas por malos resultados

"Al Once Caldas lo critican por todo, hoy ganamos jugando mal, que el Arriero no sabe, que son los jugadores. Son unos, no todos. Nosotros estamos dispuestos a todo, en el Once Caldas me han traído 3 mil hojas de vida de entrenadores y no me les voy a ir y ahí me quedaré hasta que el dueño diga ‘muchas gracias, hasta luego’, no me voy a ir".