SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Un jugador dijo que Dayro Moreno no puede estar en Selección Colombia; vaya y haga 400 goles"

“Un jugador dijo que Dayro Moreno no puede estar en Selección Colombia; vaya y haga 400 goles"

El DT del Once Caldas, Hernán 'Arriero' Herrera, mandó un mensaje en rueda de prensa luego de ganarle 2-1 a Santa Fe y exigió "respeto" para el goleador que está con la Selección Colombia.