Lanzan ayuda para colombianos que quieren ir al Mundial 2026 y no tienen visa ¿Qué hacer?

La embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que dará acceso a citas de visado prioritarias para los colombianos que hayan comprado entradas para el Mundial 2026 y aparezcan como titulares de las mismas.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la FIFA, ente organizador del campeonato orbital, recibió más de 500 millones de solicitudes para adquirir boletos.



Cómo pedir visa americana para el Mundial 2026

Los ciudadanos colombianos que deseen acceder a las citas prioritarias deberán activar su FIFA Pass en el sitio web oficial de ese organismo y solicitar la cita en la embajada con los mismos datos con los que adquirieron las entradas.

Posteriormente, los solicitantes tendrán que "someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación", agregó la embajada.

¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!



Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el…

Colombia vs. Portugal, partido con más pedido de boletas del Mundial 2026

El choque de la tercera fecha del grupo K se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y lidera el escalafón de encuentros con mayor solicitud de tiquetes de todo el certamen, por encima de la final.



Tras 8 años, la Selección Colombia dirá presente en la cita orbital. La última vez que participó fue en Rusia 2018, donde cayó frente a Inglaterra en octavos de final.

La escuadra tricolor buscará superar su mejor actuación, que se dio en Brasil 2014, cuando fue derrotada 2-1 por el equipo anfitrión en cuartos de final.

Con inormaciñon de Efe.