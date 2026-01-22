Lanzan ayuda para colombianos que quieren ir al Mundial 2026 y no tienen visa ¿Qué hacer?

Publicidad
La embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que dará acceso a citas de visado prioritarias para los colombianos que hayan comprado entradas para el Mundial 2026 y aparezcan como titulares de las mismas.
Entre septiembre y diciembre de 2025, la FIFA, ente organizador del campeonato orbital, recibió más de 500 millones de solicitudes para adquirir boletos.
Los ciudadanos colombianos que deseen acceder a las citas prioritarias deberán activar su FIFA Pass en el sitio web oficial de ese organismo y solicitar la cita en la embajada con los mismos datos con los que adquirieron las entradas.
Posteriormente, los solicitantes tendrán que "someterse a los procesos de evaluación de seguridad y cumplir con los requisitos para su aprobación", agregó la embajada.
¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 21, 2026
Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el… pic.twitter.com/AnVQefxHMU
El choque de la tercera fecha del grupo K se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y lidera el escalafón de encuentros con mayor solicitud de tiquetes de todo el certamen, por encima de la final.
Tras 8 años, la Selección Colombia dirá presente en la cita orbital. La última vez que participó fue en Rusia 2018, donde cayó frente a Inglaterra en octavos de final.
La escuadra tricolor buscará superar su mejor actuación, que se dio en Brasil 2014, cuando fue derrotada 2-1 por el equipo anfitrión en cuartos de final.
Con inormaciñon de Efe.